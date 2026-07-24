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'पहले खुद 26 दिन उपवास रखिए, फिर...', सोनम वांगचुक को ट्रोल करने वालों पर फूटा पत्नी गीतांजलि का गुस्सा

सोनम वांगचुक को ट्रोल करने वालों पर उनकी पत्नी गीतांजलि आंग्मो का गुस्सा फूटा है. उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि इससे पहले कि आप सोनम वागचुक की बुराई करने लगें, पहले खुद से बड़े मकसद के लिए 26 दिनों तक उपवास रखने की आदत डालें.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 24, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:35 PM IST
'पहले खुद 26 दिन उपवास रखिए, फिर...', सोनम वांगचुक को ट्रोल करने वालों पर फूटा पत्नी गीतांजलि का गुस्सा

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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