'पहले खुद 26 दिन उपवास रखिए, फिर...', सोनम वांगचुक को ट्रोल करने वालों पर फूटा पत्नी गीतांजलि का गुस्सा

Sonam Wangchuk: नीट पेपर लीक मामले में 26 दिनों तक अनशन पर रहे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने गुरुवार देर रात अपनी भूख-हड़ताल समाप्त कर ली. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल पहुंच, उनका अनशन तुड़वाया. एक्टिविस्ट ने इसके अगले दिन एक वीडियो भी जारी किया और बताया कि क्यों उन्होंने यह फैसला लिया.
इस बीच सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद कांग्रेस समेत कई लोगों ने उनपर निशाना साधा है. शुक्रवार को सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सोनम वांगचुक के केंद्रीय मंत्री के हाथों अनशन तोड़ने के फैसले पर आपत्ति जताई. वहीं, कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने इसको साजिश करार दिया. अब इस पूरे मामले पर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. आइए आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा?
सोनम वांगचुक को ट्रोल करने वालों पर उनकी पत्नी गीतांजलि आंग्मो का गुस्सा फूटा है. उन्होंने लिखा कि इससे पहले कि आप सोनम वागचुक की बुराई करने लगें, पहले खुद से बड़े मकसद के लिए 26 दिनों तक उपवास रखने की आदत डालें. वह आज ICU में हैं, उनका 11 kg वजन कम हो गया है, जिसमें मसल्स मास भी शामिल है, क्योंकि उन्होंने आराम के बजाय त्याग को चुना.
आगे उन्होंने लिखा कि अपनी उम्मीदों और पॉलिटिकल हिसाब-किताब का बोझ डालने से पहले हम कम से कम उन्हें दया का एक दिन तो दे ही सकते हैं. हर कोई निस्वार्थ सेवा की जिंदगी को जज करने के काबिल नहीं होता. ऐसा करने के लिए पहले नैतिक कद हासिल करना होगा.
गौरतलब है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर सोनम वांगचुक पिछले 26 दिनों से अनशन पर थे. वह दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठे थे. बाद में दिल्ली हाईकोर्ट के दखल के बाद उन्हें सफदरजंग में भर्ती कराया गया.
Before you rush to criticise @Wangchuk66, first pause to earn the ethos of fasting for 26 days for a cause larger than yourself.
He lies in the ICU today, having lost 11 kg, including muscle mass, because he chose sacrifice over comfort. The least we can offer him is a day of…
— Gitanjali J Angmo (@GitanjaliAngmo) July 24, 2026
बाद में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां पर उनकी देखरेख डॉक्टरों कर रहे थे. अब गुरुवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने वांगचुक से मुलाकात कर उनका अनशन तुड़वाया.
बता दें कि अनशन तोड़ते हुए सोनम वांगचुक की ओर से कहा गया कि विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से 65 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने को कहा था. उन्होंने बताया कि सरकार के साथ लंबी बातचीत के बाद परीक्षा प्रणाली के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने, नीट परीक्षा से जुड़े आत्महत्या पीड़ितों के परिवारों को उचित मुआवजा देने का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया.