Sonam Wangchuk की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बोलीं- 'मेरी भी जासूसी की जा रही है'

Sonam Wangchuk Wife: जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और साथ ही उन्होंने दिल्ली में निगरानी का आरोप भी लगाया है. 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया था.
Sonam Wangchuk Arrested: जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे.अंगमो ने उनकी तत्काल रिहाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को लद्दाख में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(NSA)के तहत गिरफ्तार किया गया था. वह फिलहाल राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं. अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका(Habeas Corpus Petition)दायर करके वांगचुक की हिरासत को चुनौती दी है.
राष्ट्रपति को भी लिखा था पत्र
अंगमो का कहना है कि उन्हें हिरासत आदेश की कॉपी नहीं मिली है और वह गिरफ्तारी के बाद से अपने पति से संपर्क भी नहीं कर पाई हैं जो NSA के अनिवार्य नियमों का उल्लंघन है. इससे पहले 1 अक्टूबर 2025 को अंगमो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी पत्र लिखा था और अपने पति के खिलाफ कार्रवाई को विच-हंट बताया था. उनका तर्क है कि वांगचुक को उनकी Activism के लिए निशाना बनाया जा रहा है.
क्यों गिरफ्तार हुए सोनम वांगचुक?
वांगचुक की गिरफ्तारी 26 सितंबर 2025 को लेह में हुई हिंसक झड़पों के बाद हुई थी. यह प्रदर्शन लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए थे. अधिकारियों ने उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है. अधिकारियों ने NSA द्वारा हिरासत को उचित ठहराया है लेकिन अंगमो ने इन आरोपों का खंडन किया है कि उनके पति का किसी पाकिस्तानी खुफिया एजेंट से कोई संबंध था.
पत्नी ने लगाया जासूसी का आरोप
अंगमो ने यह भी आरोप लगाया कि उनके एक करीबी स्टाफ सदस्य को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पति से मिलने के लिए कोई लिखित न्यायिक मदद नहीं मिली है. ANI से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि, दिल्ली में वह जहां भी जा रही हैं एक कार लगातार उनका पीछा कर रही है, यानी उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.
अंगमों ने सरकार पर भी लगाए आरोप
अंगमो ने चिंता जताते हुए सवाल किया कि, अगर एक सेलिब्रिटी(Sonam Wangchuk)के लिए न्याय में देरी हो सकती है तो जिसके लिए देश आवाज उठा रहा है, तो एक आम आदमी के पास क्या सहारा है. अंगमो ने केंद्र पर स्थानीय लोगों को प्रताड़ित करने के लिए लद्दाख पुलिस का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया. हालांकि, लद्दाख प्रशासन ने वांगचुक को निशाना बनाने, जासूसी और धुआंधार कार्रवाई के आरोपों को खारिज कर दिया है.
कैसा न्याय चाहती हैं अंगमो?
सोनम वांगचुक की पत्नी ने साफ किया कि, वह इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहतीं क्योंकि यह उनके और पति Sonam Wangchuk के मूल्यों के खिलाफ हैं. उन्होंने कहा कि, वह इस लड़ाई को विज्ञान, शिक्षा, पर्यावरण और युवाओं के लिए सोनम के समर्पण की भावना से लड़ना चाहती हैं.
