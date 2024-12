'आजाद कश्मीर की मांग करने वाले संगठन से जुड़ी हैं सोनिया, भारत विरोधी कर रहे कांग्रेस को फंडिंग'

Sonia Gandhi: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एक बार फिर सोनिया गांधी को घेरते हुए जॉर्ज सरोस का जिक्र किया है. भाजपा ने कहा कि सोनिया गांधी एक ऐसे संगठन के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसको आजाद कश्मीर की मांग करने वाले जॉर्ज सरोश से फंडिंग मिलती है. पार्टी ने कहा कि भारत विरोधी ताकतों से मिलने वाली फंडिंग का इस्तेमाल भारत को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है. इसके अलावा भाजपा ने ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (OCCRP) को लेकर राहुल गांधी को भी घेरा है.

भाजपा ने कहा कि सोनिया गांधी फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पेसिफिक (FDL-AP) नाम के संगठन से जुड़ी हैं. सोनिया गांधी इस संगठन की सह-अध्यक्ष (CO) हैं और संगठन को जॉर्ज सरोस की तरफ फंडिंग मिलती है. भाजपा ने ‘एक्स’ पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा कि एफडीएल-एपी फाउंडेशन ने अपने ये विचार व्यक्त किए हैं कि कश्मीर को अलग क्षेत्र माना जाए. भाजपा ने कहा, 'सोनिया गांधी और कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानने के विचार का समर्थन करने वाले संगठन के बीच यह संबंध भारत के आंतरिक मामलों पर विदेशी संस्थाओं के प्रभाव के अलावा ऐसे संबंधों के राजनीतिक प्रभाव को जाहिर करता है.'

This thread underlines a connection between the Congress party and George Soros, implying their shared goal of diminishing India's growth.

Sonia Gandhi, as the Co-President of the FDL-AP Foundation, is linked to an organisation financed by the George Soros Foundation.

— BJP (@BJP4India) December 8, 2024