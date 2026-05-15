Kerala New CM: केरल में कौन बनेगा सीएम? इस सवाल का जवाब तलाशने में कांग्रेस को नतीजों के बाद 10 दिन लग गए. क्या वाकई इतना टाइम लगने की दरकार थी?
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केरल में कौन बनेगा सीएम? इस सवाल का जवाब तलाशने में कांग्रेस को नतीजों के बाद 10 दिन लग गए. क्या वाकई इतना टाइम लगने की दरकार थी? ऐसी कौन सी पेचीदगी थी जो कांग्रेस आलाकमान को फैसला लेने से रोक रही थी. दरअसल केसी वेणुगोपाल को अधिकांश विधायक समर्थन कर रहे थे. लेकिन कांग्रेस की मुख्य सहयोगी मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) समेत पार्टी के पास ये फीडबैक था कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में वीडी सतीशन ने ग्राउंड पर अच्छा काम किया. लोगों को उन पर भरोसा है. एक दशक बाद सत्ता में वापसी में उनकी मेहनत की महत्वपूर्ण भूमिका है.
ये भी कहा गया कि राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल को सीएम बनाने के पक्ष में थे. लेकिन सतीशन ने ये कहकर रास्ता रोक दिया कि वह किसी अन्य पद को स्वीकार नहीं करेंगे. सतीशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता था. अब क्या किया जाए?
ऐसे में सोनिया गांधी से संपर्क किया गया. उन्होंने केरल के अपने पुराने भरोसेमंद नेता एके एंटनी से बात की. एंटनी ने जो सोनिया को समझाया, माना जा रहा है कि उसके बाद ही सतीशन के नाम पर मुहर लगाई गई.
एंटनी ने क्या कहा?
एक जमाने में मात्र 36 साल की उम्र में सबसे युवा सीएम बनने वाले एके एंटनी तीन बार केरल के मुख्यमंत्री रहे. उसके बाद दिल्ली में 2004-14 तक कैबिनेट मंत्री रहे. उनकी ईमानदारी और सादगी की मिसाल दी जाती है. जब वो दिल्ली की राजनीति से दूर होकर केरल वापस गए तो कहा जाता है कि उनके पास मात्र एक सूटकेश था. बेहद सादगी भरा जीवन जीने वाले एंटनी ने सोनिया को सलाह दी कि वेणुगोपाल को यदि सीएम बनाया गया तो केरल में कांग्रेस को तुरंत ही दो उपचुनाव लड़ने पड़ेंगे. चूंकि केसी वेणुगोपाल लोकसभा सांसद हैं और सीएम बनने के बाद उनको एमएलए बनना पड़ेगा.
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इसके चलते एक मौजूदा विधायक को वेणुगोपाल के पक्ष में इस्तीफा देना पड़ेगा. वेणुगोपाल को भी एमपी के रूप में इस्तीफा देना पड़ेगा. इन दो उपचुनावों के चुनावी नतीजे क्या होंगे, ये किसी को नहीं पता. फिलहाल कांग्रेस को राज्य में किसी भी तरह के नए चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है. सतीशन के मामले में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा. वह चार बार से विधायक हैं. उनको चुनने से कांग्रेस को कोई नई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होगी.
सोनिया गांधी को एंटनी की सलाह पसंद आई. उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी को वेणुगोपाल को समझाने के लिए कहा और सतीशन के नाम पर मुहर लगाने का प्रस्ताव दिया. इसी वर्किंग पर काम हुआ. सतीशन के नाम के ऐलान से कुछ घंटे पहले राहुल गांधी ने वेणुगोपाल से मिलकर उनको सारी सिचुएशन समझाई. आखिरकार आलाकमान के रुख को देखते हुए वेणुगोपाल मान गए.
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