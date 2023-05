Karnataka Election: सोनिया गांधी के खिलाफ EC में शिकायत दर्ज, संप्रभुता पर विवादित बयान देने का है आरोप

केंद्रीय मंत्री की सोनिया के खिलाफ शिकायत

केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि आज हमने चुनाव आयोग को सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दी. उन्होंने हुबली में एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कर्नाटक की संप्रभुता के बारे में बात की थी. हम देश के लिए संप्रभुता का इस्तेमाल करते हैं. हमने मांग की कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए.

#WATCH | Today we gave a complaint against Sonia Gandhi to Election Commission. She gave a speech in Hubbali in which she talked about the sovereignty of Karnataka. We use sovereignty for the country. She is heading the 'Tukde-Tukde' gang. We demanded that FIR should be… pic.twitter.com/0iY56iLdQ3

— ANI (@ANI) May 8, 2023