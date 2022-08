Sonia Gandhi Covid-19 Positive: सोनिया गांधी दो महीने में दूसरी बार कोरोना संक्रमित, जानिए अब कैसी है हालत

Sonia Gandhi Coronavirus Infected: कांग्रेस (Congress) की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) एक बार फिर से कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित हो गई हैं. कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश (Jairam Naresh) ने इसकी जानकारी दी. जयराम रमेश ने बताया कि सोनिया गांधी को कोरोना टेस्ट (Sonia Gandhi Corona Test) हुआ था. वो रिपोर्ट में संक्रमित पाई गई हैं. सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित होने के बाद आइसोलेशन (Isolation) में रहेंगी. जान लें कि सोनिया गांधी दो महीने में दूसरी बार कोरोना वायरस से संक्रमित हुई हैं. इससे पहले जब वो कोरोना वायरस पॉजिटिव हुई थीं तो उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था. हालांकि, अब जयराम नरेश की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक वो संक्रमित होने के बाद आइसोलेशन में रहेंगी.

कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट

Congress President Smt.Sonia Gandhi has tested positive for Covid-19 today. She will remain in isolation as per Govt. protocol.

आज कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। वह सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आइसोलेशन में रहेंगी।

