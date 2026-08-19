2004 में क्यों ठुकराई थी PM की कुर्सी? 'अंतरात्मा की आवाज' का पूरा सच बताएंगी सोनिया गांधी; 10 नवंबर को दुनिया पढ़ेगी अनकही कहानी

Sonia Gandhi Autobiography: भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में शुमार, कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी अब अपनी जिंदगी की किताब के पन्ने दुनिया के सामने खोलने जा रही हैं. दशकों तक अपनी निजी जिंदगी और जज्बातों को सार्वजनिक चर्चा से दूर रखने वाली 79 वर्षीय सोनिया गांधी का संस्मरण (Memoir) 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) इसी साल 10 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होने जा रही है.
वैश्विक स्तर पर ख्याति प्राप्त पब्लिशर अल्फ्रेड ए. नोफ (Alfred A. Knopf) ने इस बहुप्रतीक्षित संस्मरण के प्रकाशन की आधिकारिक घोषणा की है. यह किताब युद्ध के बाद के इटली के एक शांत कस्बे से निकलकर भारत के सबसे बड़े राजनीतिक घराने और फिर देश की मुख्यधारा की राजनीति के केंद्र में पहुंचने वाली एक महिला की अदम्य यात्रा का मानवीय और भावनात्मक दस्तावेज है.
सोनिया गांधी ने नोफ के जरिए साझा किए गए अपने बयान में स्पष्ट किया कि ये किताब केवल राजनीतिक घटनाओं का ब्योरा नहीं है, बल्कि उस परिवार की सच्चाई और इंसानियत को समर्पित एक प्रयास है, जिसे जनता ने हमेशा सत्ता के चश्मे से देखा है. सोनिया गांधी ने किताब का जिक्र करते हुए कहा है कि मेरे परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है, लेकिन बेहद कम कहानियों ने उनके असली इरादों, संघर्षों, निर्णयों और उनकी इंसानी कमियों की सच्चाई को छुआ है. कई मायनों में, ये किताब उनकी गहरी इंसानियत को एक सच्ची श्रद्धांजलि है. मेरी कहानी पाठकों को उन ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों का एक अनोखा और निजी नजरिया भी देती है, जिसे मैंने अपने इस खूबसूरत देश में बीते 6 दशकों के दौरान बेहद करीब से देखा है.
सोनिया गांधी के अनुसार, लंबे समय तक सक्रिय राजनीति की चकाचौंध में रहने के बाद अपने अंतर्मन को खोलना आसान नहीं था. जब उन्होंने खुद को सक्रिय चुनावी राजनीति से थोड़ा पीछे खींचा, तब उन्हें लगा कि प्यार, निष्ठा, कर्तव्य और नुकसान के जिन धागों ने उनके जीवन को बुना है, उन्हें दुनिया के साथ साझा किया जाना चाहिए.
किताब की शुरुआत सोनिया गांधी के बचपन और शुरुआती दिनों से होती है. 1965 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में 19 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी की पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई थी. वह एक ऐसा दौर था जब न तो राजीव राजनीति में आने की योजना बना रहे थे और न ही सोनिया ने कभी भारत जैसे विशाल देश के केंद्र में खड़े होने का ख्वाब देखा था. प्रकाशक द्वारा साझा किए गए विवरण के अनुसार, किताब में उस शुरुआती हिचकिचाहट और फिर भारत को अपना घर बनाने की यात्रा को बेहद खूबसूरत ढंग से उकेरा गया है:
1. भारतीय संस्कृति से जुड़ाव: कैम्ब्रिज से भारत आने के बाद धीरे-धीरे हिंदी भाषा सीखना, पारंपरिक साड़ियां पहनना और भारतीय खानपान को दिल से अपनाना.
2. निजी और पारिवारिक जीवन: राजीव गांधी का एक कमर्शियल एयरलाइन पायलट के रूप में काम करना और दोनों का दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के भीतर अपने दो बच्चों राहुल और प्रियंका की सामान्य परवरिश करने का प्रयास.
3. सास-बहू का रिश्ता: भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और अपनी सास इंदिरा गांधी के साथ सोनिया के शुरुआती संवाद, उनकी मजबूती और घर के भीतर उनके भावनात्मक जुड़ाव के अनछुए पहलू.
सोनिया गांधी की जिंदगी में आए बड़े तूफानों और व्यक्तिगत नुकसानों का किताब में गहरा और मार्मिक विवरण मिलता है. संस्मरण के अनुसार, परिवार में पहली बड़ी दरार 1980 में आई, जब राजीव के छोटे भाई संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में असमय मृत्यु हो गई. इसके महज चार साल बाद, 31 अक्टूबर 1984 को, नई दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास के बगीचे में इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षाकर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई. इस घटना ने पूरे देश के साथ-साथ सोनिया की निजी दुनिया को झकझोर कर रख दिया. राजीव गांधी, जो कभी सत्ता के आकांक्षी नहीं थे, अप्रत्याशित परिस्थितियों में देश के प्रधानमंत्री बने.
इसके बाद 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक चुनावी रैली के दौरान लिट्टे (LTTE) के आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की निर्मम हत्या कर दी गई. इस अकल्पनीय आघात ने सोनिया को पूरी तरह अकेला कर दिया. सोनिया गांधी के अनुसार, उस अथाह दिल टूटने और व्यक्तिगत नुकसान की आग ने मुझे आखिरकार राजनीति के सार्वजनिक मंच पर आने के लिए बाध्य किया. एक ऐसी दुनिया जिससे मैंने तब तक अपनी और अपने बच्चों की प्राइवेसी को पूरी ताकत से बचा कर रखा था.
राजीव गांधी के निधन के कई वर्षों बाद, पार्टी कार्यकर्ताओं के लगातार आग्रह पर सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली और वह पार्टी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर रहने वाली नेता बनीं. किताब में उनके राजनीतिक जीवन के सबसे चर्चित और ऐतिहासिक अध्याय पर विशेष रोशनी डाली गई है:
1. 2004 का जनादेश: जब आम चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) का गठन हुआ.
2. प्रधानमंत्री पद का त्याग: जब चारों तरफ से उन्हें प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग हो रही थी, तब उन्होंने अपनी 'अंतरात्मा की आवाज' का हवाला देते हुए शीर्ष पद लेने से इनकार कर दिया.
3. मनमोहन सिंह का चयन: डॉ. मनमोहन सिंह को देश की बागडोर सौंपने और खुद संगठन व गठबंधन के समन्वय पर ध्यान केंद्रित करने का उनका फैसला भारतीय राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े रणनीतिक व अप्रत्याशित मोड़ों में गिना जाता है.
इस बीच आपको बता दें कि सोनिया गांधी इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण कृतियों से जुड़ी रही हैं. उन्होंने राजीव गांधी की तस्वीरों पर आधारित एक सचित्र जीवनी तैयार की थी और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बीच हुए ऐतिहासिक निजी पत्रों के दो खंडों का संपादन भी किया था.
हालांकि, 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' उनकी अपनी पहली पूर्ण आत्मकथात्मक कृति है. राजनीतिक विश्लेषकों और साहित्य प्रेमियों का मानना है कि 10 नवंबर को रिलीज होने वाली ये किताब आधुनिक भारत के सत्ता संघर्षों, पर्दे के पीछे के फैसलों और एक विदेशी मूल की महिला के भारतीय जनमानस के साथ अटूट रिश्ते को समझने के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज साबित होगी.