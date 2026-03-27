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सोनिया गांधी की हालत बेहतर, डॉक्टरों ने जारी किया हेल्थ अपडेट; एक-दो दिन में मिल सकती है हॉस्पिटल से छुट्टी

Sonia Gandhi: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की हालत में सुधार हुआ है और डॉक्टरों को उम्मीद है कि उन्हें अगले एक-दो दिनों में सर गंगा राम अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी. बता दें कि सोनिया गांधी को 24 मार्च को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 27, 2026, 02:32 PM IST
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सोनिया गांधी
सोनिया गांधी

Sonia Gandhi Health Update: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है और उन्हें अगले एक-दो दिनों में अस्पताल से छुट्टी मिलने की संभावना है. यह जानकारी सर गंगा राम अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी. अस्पताल के अध्यक्ष डॉ. अजय स्वरूप के अनुसार, 79 वर्षीय नेता की हालत में सुधार देखा गया है. उन्होंने बताया कि गांधी अब सहज महसूस कर रही हैं, चल-फिर पा रही हैं और सामान्य रूप से भोजन भी कर रही हैं. उन्होंने कहा कि उनकी स्थिति तेजी से बेहतर हो रही है और डॉक्टरों को उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही छुट्टी दे दी जाएगी.

24 मार्च को भर्ती हुई थी सोनिया गांधी 

गौरतलब है कि सोनिया गांधी को 24 मार्च की देर रात बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल के अनुसार, उन्हें एक प्रणालीगत संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक उपचार दिया जा रहा है और वे उपचार पर अच्छी प्रतिक्रिया दे रही हैं. उनका इलाज डॉ. डी.एस. राणा, डॉ. एस. नंदी और डॉ. अरूप बसु की निगरानी में चल रहा है.

बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब वरिष्ठ कांग्रेस नेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कांग्रेस की वरिष्ठ नेता को पिछले साल जून में भी पेट संबंधी समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्हें अस्पताल के गैस्ट्रो विभाग में निगरानी में रखा गया था. इससे पहले, उसी महीने में, 7 जून को उन्हें हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 

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 सिद्धारमैया ने सोनिया के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की  

इस बीच, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को सोनिया गांधी के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यह जानकर चिंता हुई कि पूर्व एआईसीसी अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. मुझे विश्वास है कि वे इस बीमारी से उबर जाएंगी और जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगी.

 

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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