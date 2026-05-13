सोनिया गांधी को अचानक क्या हुआ? सुबह 6 बजे ले जाना पड़ा मेदांता अस्पताल, राहुल-प्रियंका भी मौजूद

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को बुधवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया. समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, अस्पताल सूत्रों ने बताया कि उनकी तबीयत को देखते हुए डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है. इससे पहले मार्च में भी सोनिया गांधी को बुखार और संक्रमण की शिकायत के बाद दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उस समय डॉक्टरों ने बताया था कि उन्हें सिस्टमेटिक इंफेक्शन की समस्या थी और इलाज के बाद उनकी हालत स्थिर हो गई थी.

अस्पताल की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, सोनिया गांधी को मंगलवार रात करीब 10:22 बजे भर्ती किया गया. फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है. डॉक्टर पेट और यूरिनरी ट्रैक्ट में संभावित संक्रमण की जांच कर रहे हैं. सोनिया गांधी के अस्पताल में भर्ती होने की खबर के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी अस्पताल पहुंचे. मां की तबीयत को लेकर चिंता के कारण राहुल गांधी ने अपना केरल दौरा भी रद्द कर दिया.

राहुल गांधी ने की समर्थकों से भावुक अपील

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोझिकोड में आयोजित एक रैली को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया. उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने की थी, लेकिन मां सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें दिल्ली में ही रुकना पड़ा. राहुल गांधी ने भावुक अंदाज में कहा, 'कल मेरी मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. एक बेटे के तौर पर मैं काफी चिंतित था, इसलिए मैंने उनके साथ रहने का फैसला किया.' उन्होंने आगे कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि केरल के लोग उनकी परिस्थिति को समझेंगे और उनके फैसले का सम्मान करेंगे. अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने रैली में मौजूद लोगों का आभार भी जताया और कहा कि वह जल्द ही केरल आकर कार्यकर्ताओं और जनता से मुलाकात करेंगे.

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7 जून 2025 को भी शिमला के अस्पताल में हुईं थी एडमिट

राहुल गांधी ने भावुक अंदाज में यह भी बताया कि पूरी रात वह अपनी मां की सेहत को लेकर परेशान रहे. उन्होंने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा सुकून एक केरल की नर्स से मिला, जो हर घंटे उनकी मां की जांच करने आती थी. सोनिया गांधी को पहले भी कई बार स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है. पिछले साल जून में पेट से जुड़ी समस्या के कारण उन्हें गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में निगरानी में रखा गया था. इसी दौरान 7 जून 2025 को उन्हें शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था.

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