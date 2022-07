DNA Analysis: आखिर क्या है नेशनल हेराल्ड मामला, जिससे बुरी तरह डरा 'गांधी परिवार'? खुद को बचाने के लिए करवा रहा आंदोलन

Sonia Gandhi questioned in National Herald Case: महात्मा गांधी की आत्मा इन दिनों बहुत दुखी होगी क्योंकि भ्रष्टाचार और अन्याय से लड़ने के लिए उन्होंने जिस सत्याग्रह को अपना हथियार बनाया था, उसी सत्याग्रह का अब भ्रष्टाचार के मामलों में पूछताछ से बचने के लिए दुरुपयोग हो रहा है. ED ने सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को नैशनल हेराल्ड मामले (National Herald) में दूसरे दौर की पूछताछ के लिए मंगलवार को अपने दफ्तर बुलाया था. लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसे एक बहुत बड़े राजनीतिक उत्सव में बदल दिया.

कांग्रेस पार्टी ने आज अपने तमाम सांसदों, बड़े बड़े नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को एक जुलूस निकालने के लिए दिल्ली बुलाया और उनसे कहा कि जब तक सोनिया गांधी से पूछताछ चलेगी, तब तक वो विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे. पिछले प्रदर्शनों की तरह कांग्रेस ने इसे भी सत्याग्रह का नाम दिया. लेकिन हमें लगता है कि इस तरह के शक्ति प्रदर्शन को सत्याग्रह का नाम देना, इस शब्द का सबसे बड़ा अपमान है. महात्मा गांधी ने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह साल 1917 में किया था. इसे 'चम्पारण सत्याग्रह' के नाम से भी याद किया जाता है.

गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था सत्याग्रह

उस समय ब्रिटिश हुकूमत चम्पारण के किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करना चाहती थी और इस अन्याय के ख़िलाफ़ गांधीजी ने सत्याग्रह को एक बड़ा हथियार बना लिया था. ये वो ज़माना था, जब सत्याग्रह का इस्तेमाल भ्रष्टाचार, बेईमानी और अन्याय के ख़िलाफ़ होता था. लेकिन आज सत्याग्रह का इस्तेमाल भ्रष्टाचार और बेईमानी से अपने बचाव के लिए होता है.

नैशनल हेराल्ड मामले (National Herald) में मंगलवार को सोनिया गांधी से दूसरे दौर की पूछताछ हुई. जो लगभग 6 घंटे तक चली. पहले राउंड में उनसे सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक पूछताछ हुई और दूसरे राउंड में साढ़े तीन बजे से साढ़े 6 बजे तक पूछताछ की गई. इस पूछताछ से जुड़ी तमाम अहम जानकारियां हम आपको बताएंगे. उससे पहले आपको कांग्रेस के सत्याग्रह के बारे में बताते हैं.

कांग्रेस नेताओं में गांधी परिवार के प्रति वफादारी की होड़

कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं में मंगलवार को गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी साबित करने की होड़ लगी हुई थी. हर नेता ये साबित करने में लगा था कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए सबसे ज्यादा वफादार और ईमानदार है. इसके लिए ये नेता मंगलवार सुबह से ही कांग्रेस दफ्तर में इकट्ठा होना शुरू हो गए थे.

कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सांसद, बड़े पदाधिकारी और यहां तक कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च करने की कोशिश की. इस दौरान जब पुलिस ने उन्हें रोका तो राहुल गांधी विजय चौक पर ही सड़क पर धरना देने लगे. उनकी वे तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर पर राहुल गांधी की इन तस्वीरों के साथ उनकी दादी इंदिरा गांधी की एक तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें वो सड़क पर इसी तरह धरना देते हुए नजर आ रही हैं.

पार्टी ने ट्वीट की रामधारी दिनकर की कविता

इन तस्वीरों के साथ कांग्रेस ने रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता की कुछ पंक्तियां भी लिखीं. जो कुछ इस तरह हैं. जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हां, हां दुर्योधन बांध मुझे. बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है? इतिहास दोहरा रहा है. कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी की जिस तस्वीर की तुलना राहुल गांधी से की, वो तस्वीर वर्ष 1977 की है. ये तस्वीर मशहूर Photographer रघु राय ने खींची थी और इसे उनकी पुस्तक, जिसका नाम है.. A Life in the Day of Indira Gandhi, उसमें भी प्रकाशित किया गया है.

इमरजेंसी हटने के बाद जब वर्ष 1977 में लोक सभा चुनाव हुए थे और इन चुनावों में इंदिरा गांधी हार गई थीं, तब उन्होंने इसके खिलाफ़ दिल्ली में अपने आवास पर धरना दिया था. उस समय इंदिरा गांधी को खुफिया एजेंसी IB से लेकर कई कांग्रेस नेताओं ने भरोसा दिया था कि उनकी सत्ता में वापसी होगी. हालांकि ऐसा हुआ नहीं. बड़ी बात ये थी कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पहली बार सत्ता से बाहर हुई. इंदिरा खुद रायबरेली सीट से चुनाव हार गई. जिसके बाद उन्होंने विपक्ष पर हमलावर होकर उसका विरोध किया और वो धरने पर बैठ गईं. यानी आप देखेंगे तो उस समय भी इंदिरा गांधी ने ये सत्याग्रह देशहित के लिए नहीं किया था बल्कि इस सत्याग्रह में उनका निजी हित छिपा था. कांग्रेस पार्टी मंगलवार को जब सत्याग्रह कर रही थी तो उसमें भी गांधी परिवार की हित छिपा था.

एक खास परिवार को बचाने के लिए कांग्रेस नेता एकजुट

कई दशकों के बाद ऐसा हुआ है, जब कांग्रेस पार्टी किसी मुद्दे को लेकर एकजुट दिखी है. लेकिन जो मुद्दा उसने चुना है, वो गलत है. क्योंकि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के एक मामले में सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और राहुल गांधी को बचाने के लिए ये एकजुटता दिखा रही है. जबकि इस तरह के मामलों में ऐसा शक्ति प्रदर्शन ना सिर्फ अनैतिक है बल्कि ये देश के कानूनों और संविधान का मजाक उड़ाने जैसा है.

राहुल गांधी और कांग्रेस के बाकी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर Kingway Camp की New Police Line में रखा, जहां कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाज़ी करते नज़र आए. इसके अलावा राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे सांसदों ने हिरासत में महंगाई और GST जैसे मुद्दों पर खूब मंथन भी किया. यानी ऐसा लगता है कि सबकुछ कैमरे के आसपास हो रहा था. ऐक्शन बोलते ही कांग्रेस के नेता ऐक्टिव हो जाते और ये सारी तस्वीरें टीवी पर दिखाई जाने लगतीं. लेकिन सोचिए, जिस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग के गम्भीर आरोप हैं. उस मामले में ऐसा शक्ति प्रदर्शन करना क्या सैद्धांतिक रूप से सही है?

क्या भ्रष्टाचार मामले में गांधी परिवार से नहीं हो सकती पूछताछ?

Indian Youth Congress के अध्यक्ष Srinivas BV ने भी मंगलवार को सड़कों पर खूब हंगामा किया. वो सत्याग्रह करने के लिए पुलिस से धक्का मुक्की करने लगे और जब पुलिस ने उन्हें गाड़ी में बैठाने की कोशिश की तो वहां काफी हंगामा भी हुआ. यानी आप देखेंगे तो जो नेता जितना ज्यादा पीट रहा है और जो नेता जितना ज्यादा पुलिस से उलझ रहा है, वो उसकी वफादारी का उतना ही बड़ा सबूत है.

बड़ी बात ये है कि ED सोनिया गांधी से पूछताछ इसलिए नहीं कर रहा कि वो देश के लिए कोई बहुत बड़ा काम कर रही हैं बल्कि उनसे ये पूछताछ भ्रष्टाचार के एक मामले में हो रही है. इस मामले में वो पिछले सात वर्षों से जमानत पर बाहर हैं. इसके बावजूद गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने पूछताछ की इस कानूनी प्रक्रिया को एक बड़े राजनीतिक उत्सव में बदल दिया है.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में ऊहापोह की स्थिति

हमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी काफ़ी दुख हो रहा है. किसी भी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, वो उससे विचारधारा के लिए जुड़ते हैं, देश के लिए जुड़ते हैं और राजनीति में आने के लिए किसी पार्टी में शामिल होते हैं. लेकिन अगर आप इन कार्यकर्ताओं को नारे लगाने के काम करने में लगा देंगे और उनका अपने राजनीतिक फायदों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इन कार्यकर्ताओं का पार्टी के लिए कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा. कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता इन दिनों ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे. वो ये सब करने के लिए कांग्रेस में नहीं आए थे, जो अब उनसे कांग्रेस पार्टी उनसे करवा रही है.

ईडी ने सोनिया गांधी से पूछे कई सवाल

दूसरी तरफ़ सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) मंगलवार को प्रियंका गांधी वॉड्रा के साथ ED के दफ्तर पहुंचीं, जहां उनसे लगभग 6 घंटे की लम्बी पूछताछ हुई. इस पूछ-ताछ में उनसे कई सवाल पूछे गए. जैसे.. ED ने सोनिया गांधी से ये पूछा कि अगर कांग्रेस ने Associated Journals Limited को लगभग 90 करोड़ का लोन दिया था तो AJL कम्पनी ने उसे अपनी बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखाया? वर्ष 2008 के बाद AJL कम्पनी Construction और दूसरे व्यवसाय में आ गई थी तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने उसे लोन क्यों दिया? जिस बैठक में AJL को लोन देने का फैसला हुआ, उस बैठक में कितने लोग थे और क्या सोनिया गांधी भी उसमें शामिल हुई थी? हमने इस केस से जुड़ी कई बारीकियों को समझा और इस अध्ययन के दौरान हमने ये पाया कि ये मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है. बल्कि इस मामले में तमाम नियम और कानूनों की भी अनदेखी के आरोप हैं.

