नीट परीक्षा विवाद और शिक्षा व्यवस्था को लेकर देशभर में जारी छात्र आंदोलनों के बीच कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार किया, मानो वे देश के भविष्य नहीं बल्कि दुश्मन हों. उनका कहना है कि छात्रों की मांग केवल जवाबदेही तय करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की थी, लेकिन इसके बजाय उन पर बल प्रयोग किया गया.
एक राष्ट्रीय अखबार में प्रकाशित अपने लेख में सोनिया गांधी ने 20 जुलाई को दिल्ली में हुए छात्र मार्च का जिक्र करते हुए कहा कि उस दिन पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया. उनके मुताबिक इस कार्रवाई में कई छात्र घायल हुए और कुछ ऐसे युवाओं को भी नहीं बख्शा गया, जो प्रदर्शन खत्म होने के बाद अपने घर लौट रहे थे. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में छात्रों की आवाज सुनने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश की गई, जो बेहद चिंताजनक है.
“The Narendra Modi government has responded to the students’ courage with cowardice and wanton cruelty, treating them not as inheritors of the future but as enemies of the nation.
The Modi government has not just degraded India’s education landscape but has also made a habit of… pic.twitter.com/dE42K1f90b
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 24, 2026
सोनिया गांधी ने सरकार से अपील की कि छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई तुरंत रोकी जाए और उनसे बातचीत का रास्ता अपनाया जाए. उन्होंने कहा कि ये देश के बेटे-बेटियां हैं, जिनकी चिंताओं को समझना सरकार की जिम्मेदारी है. उनके अनुसार, छात्रों की मांग किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं बल्कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और शिक्षा सुधार से जुड़ी हुई है.
अपने लेख में सोनिया गांधी ने शिक्षा क्षेत्र में सरकारी निवेश को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने दावा किया कि पिछले वर्षों में स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के बजट में कटौती की गई है. इसके साथ ही बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल बंद हुए, जबकि निजी स्कूलों की संख्या बढ़ी है. उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की ओर से विश्वविद्यालयों को मिलने वाली आर्थिक सहायता कम होने के कारण कई संस्थानों को फीस बढ़ानी पड़ी, जिसका सीधा असर छात्रों और उनके परिवारों पर पड़ा है.
सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि पहले विश्वविद्यालय और राज्य अपनी जरूरतों के अनुसार परीक्षाएं आयोजित करते थे, लेकिन अब अधिकांश प्रमुख परीक्षाएं एक केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत कराई जा रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि NTA संसाधनों और कर्मचारियों की कमी से जूझ रही है तथा परीक्षा संचालन के लिए निजी एजेंसियों पर निर्भर है. उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में देशभर में 152 कथित पेपर लीक के मामले सामने आए, जिनमें से कई NTA से जुड़ी परीक्षाओं से संबंधित बताए गए.
जब तक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता - कोई चर्चा नहीं होगी। pic.twitter.com/6DcNCb5vmz
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 24, 2026
वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कहा, 'रिजिजू जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर हम अपने सांसदों से कहें कि चर्चा होनी चाहिए. ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है कि जब कोई बात कही जाती है तो हमें उसका जवाब देना ही पड़ता है. तो हमसे कहा गया कि उन्हें चर्चा करनी है और जब मैंने उनके सवाल का जवाब देना चाहा तो हमसे माइक छीन लिया गया मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी लेकिन मैं क्लियर कहना चाहता हूं कि विपक्ष की मांग है वो हैं छात्रों की मांगे. छात्रों की बस तीन मांगे हैं बातचीत करने के लिए. पहली भ्रष्ट शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाया जाए, दूसरी जिन लोगों ने छात्रों को मारा-पीटा उन पर एक्शन लिया जाए और तीसरा प्रधानमंत्री खुद छात्रों से माफी मांगे. '
कांग्रेस नेता ने कहा कि उच्च शिक्षा की बढ़ती लागत और युवाओं में बेरोजगारी की समस्या ने छात्रों की चिंता और बढ़ा दी है. उनके अनुसार, पढ़ाई पूरी करने के बाद गुणवत्तापूर्ण नौकरियों की कमी और सीमित अवसरों के कारण युवाओं में निराशा बढ़ रही है. उन्होंने दावा किया कि स्नातक युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर पिछले कुछ वर्षों में लगभग 40 प्रतिशत के आसपास रही है, जिससे छात्रों पर अतिरिक्त मानसिक और आर्थिक दबाव बना है.
सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर भी सरकार की आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि इसे पर्याप्त संसदीय चर्चा के बिना लागू किया गया. साथ ही उन्होंने कुलपतियों और शिक्षकों की नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप भी लगाए. उन्होंने यह भी कहा कि NTA को संसद के प्रति जवाबदेह बनाने की दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए और शिक्षा संबंधी संसदीय समिति की कई सिफारिशों को भी नजरअंदाज किया गया.
अपने लेख के अंत में सोनिया गांधी ने कहा कि मौजूदा छात्र आंदोलन शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं, परीक्षा प्रणाली पर उठते सवालों और युवाओं की बढ़ती निराशा का परिणाम है. उनका कहना है कि सरकार को बल प्रयोग के बजाय संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना हर सरकार की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है.
इधर, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर उसका प्रदर्शन जारी रहेगा. हालांकि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने नीट परीक्षा और शिक्षा सुधारों पर केंद्र सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद अपना 26 दिन लंबा भूख हड़ताल समाप्त कर दिया है.