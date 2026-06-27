/सरकार की गलतियों से पाकिस्तान को मिला मौका... सोनिया गांधी बोलीं- मोदी सरकार ने विदेश नीति को बर्बाद कर दिया

Sonia Gandhi: गाजा युद्ध, इजरायल-ईरान के बीच बढ़ते तनाव और बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच देश की सियासत में एक नया भूचाल आ गया है. कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार की विदेश नीति पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है. सोनिया गांधी ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि मोदी सरकार की चुप्पी और इजरायल के प्रति एकतरफा झुकाव ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की पारंपरिक और मजबूत साख को गहरी चोट पहुंचाई है.
सोनिया गांधी ने कहा कि अगर भारत ने अपनी दशकों पुरानी स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति को बनाए रखा होता, तो आज पश्चिम एशिया के इस भयंकर संकट या ईरान-अमेरिका जैसे किसी भी बड़े टकराव में भारत एक स्वाभाविक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा होता. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के पीछे हटने और अपने ऐतिहासिक सहयोगियों, फिलिस्तीन, ईरान और व्यापक पश्चिम एशिया से दूरी बनाने की वजह से जो कूटनीतिक शून्य पैदा हुआ, उसका सीधा फायदा हमारे पड़ोसी देश को मिला. सोनिया ने कहा कि भारत की इस कमजोरी के कारण पाकिस्तान को आगे आने और खुद को एक मध्यस्थ के रूप में पेश करने का सुनहरा मौका मिल गया.
सोनिया गांधी के इस तीखे तंज के तुरंत बाद कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बेहद आक्रामक पोस्ट शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे निशाने पर लिया. राहुल गांधी ने लिखा कि हम एक ऐसे समय में इजरायल के रणनीतिक दायरे में और गहरे धंसते जा रहे हैं, जब पूरी दुनिया उससे दूरी बना रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा एक बेहद हैरान करने वाले और गलत रणनीतिक फैसले के तौर पर इतिहास में दर्ज होगी.
राहुल गांधी ने भारतीय राष्ट्रवाद की दुहाई देते हुए आगे लिखा कि भारत की मूल भावना हमेशा से न्याय के साथ खड़ी रही है. भारतीय राष्ट्रवाद यह मांग करता है कि हम अपने फिलिस्तीनी भाई-बहनों के हक में और उनके उन मासूम बच्चों के पक्ष में आवाज उठाएं, जिन्हें इस युद्ध में बेरहमी से निशाना बनाया गया है. उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी का समर्थन करते हुए मांग की कि भारत को तुरंत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर लौटना चाहिए और गाजा के मुद्दे पर नैतिक स्पष्टता के साथ मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए.
इस पूरे मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा ने भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर बेहद तल्ख और निजी टिप्पणियां कीं. पीएम मोदी के हालिया विदेश दौरों पर तंज कसते हुए खेड़ा ने कहा कि वो कब बाहर जाते हैं, ये अब कोई खबर नहीं है; जब वो देश में वापस आते हैं, तब असल में खबर बनती है. इस सरकार को बस विदेश घूमने के रिकॉर्ड तोड़ने हैं. कोई बात नहीं, उनके रिटायरमेंट के 2-3 साल बचे हुए हैं, उन्हें करने दीजिए जो करना है.
पवन खेड़ा यहीं नहीं रुके, उन्होंने देश के आंतरिक और बाहरी मुद्दों को जोड़ते हुए कहा कि आज देश का युवा सड़कों पर है, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, किसान मर रहे हैं और प्रधानमंत्री को सिर्फ अपनी ब्रांडिंग की चिंता है. उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में देश का नाम खराब कर दिया है. इतिहास किसी को इसलिए याद नहीं रखता कि आप कितने लंबे समय तक कुर्सी पर बैठे रहे, बल्कि इसलिए याद रखता है कि आपने देश के लिए क्या किया. जिस पाकिस्तान को हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एफएटीएफ (FATF) की ग्रे लिस्ट में धकेल कर अलग-थलग कर दिया था, वो आज इस मोदी सरकार की कमजोर विदेश नीति के कारण अंतरराष्ट्रीय मंचों पर 'चौधरी' बनकर बैठा हुआ है.