/कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम् पर विवाद, सोनिया गांधी ने पूरा गीत गाने से रोका? बीजेपी ने बोला हमला

Independence Day Celebration: स्वतंत्रता दिवस पर पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है. हर कोई अपने-अपने तरीके से आजादी का उल्लास मना रहा है. एक तरफ 80 साल में पहली बार ऐसा हुआ, जब लाल किले की प्राचीर पर पूरा वंदे मातरम् गाया गया. तो दूसरी ओर, कांग्रेस मुख्यालय में भी वंदे मातरम् गाया तो गया. लेकिन इसे लेकर एक सियासी विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस मुख्यालय में जो आयोजन हुआ, उसमें वंदे मातरम् पूरा गाने से रोकने का प्रयास किया गया.
हालांकि, कांग्रेस की ओर से इस आरोप का खंडन किया गया है. इस मामले पर पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि सोनिया गांधी मल्लिकर्जुन खरगे के लिए कुर्सी लाने को कह रही थीं क्योंकि वह काफी देर से खड़े थे. उन्होंने वंदे मातरम को पूरा गाने से नहीं रोका. जयराम रमेश ने कहा, '28 अक्टूबर 1937 को कलकत्ता में 'वंदे मातरम' को लेकर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी.गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने सलाह दी थी कि बैठकों में 'वंदे मातरम' की केवल शुरुआती पंक्तियां ही गाई जानी चाहिए.'
जब कांग्रेस मुख्यालय से तस्वीरें और वीडियोज वायरल हुए तो उसे लेकर बीजेपी ने सबसे पुरानी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम पूरा गाने को रोकने की कोशिश की. कुछ ही देर बाद राहुल गांधी भी उसी तरह का इशारा करते दिखे, जिससे सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं हुईं और ऐसे आरोप लगे कि कांग्रेस नेतृत्व उस गीत के बजाए जाने से असहज था.कांग्रेस के कार्यक्रम के वीडियो में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खरगे को पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होते हुए देखा जा सकता है.
कांग्रेस ऑफिस में वंदे मातरम पर विवाद, सोनिया गांधी ने पूरा वंदे मातरम गाने से रोका#SoniaGandhi #RahulGandhi #VandeMatram @theanupamajha pic.twitter.com/MkOgC5AcyQ
— Zee News (@ZeeNews) August 15, 2026
जब 'वंदे मातरम्' गाया जा रहा था, तब सोनिया गांधी और खरगे को अपने आस-पास के लोगों की ओर हाथ से इशारा करते हुए देखा गया. ऐसा लग रहा था जैसे वे वंदे मातरम् बंद करने का इशारा कर रहे हों. इसके बाद राहुल गांधी को भी वैसा ही इशारा करते हुए देखा गया। तब से यह फुटेज ऑनलाइन खूब शेयर किया जा रहा है और आलोचक कांग्रेस नेतृत्व पर राष्ट्रगीत का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं.
हालांकि, कांग्रेस ने इस विवाद को कम करके दिखाने की कोशिश की. जब वीडियो और उससे जुड़े आरोपों के बारे में पूछा गया तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा, 'कोई विवाद नहीं है. पार्टी का रुख क्या है, यह कांग्रेस हाईकमान या जयराम रमेश ही आपको बताएंगे.' गौरतलब है कि यह घटनाक्रम तब हुआ, जब लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे गलत प्रोटोकॉल के कारण दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए.
यह विवाद वंदे मातरम को गाने को लेकर चल रही तेज होती राजनीतिक लड़ाई के बीच खड़ा हुआ है. खासकर इस बात पर कि क्या सरकारी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में इसका पूरा संस्करण इस्तेमाल किया जाना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर बार-बार कांग्रेस पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि पार्टी ने ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय गीत को छोटा कर दिया था और केवल इसके शुरुआती दो पद ही रखे थे.
हाल ही में संसद में एक चर्चा के दौरान, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वंदे मातरम को 'छोटा करने' का आरोप लगाया और आजादी से पहले गीत के कुछ हिस्सों पर उठने वाली आपत्तियों को संभालने के तरीके की आलोचना की. 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया और बाद में उनके उपन्यास 'आनंदमठ' में शामिल किया गया वंदे मातरम, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक शक्तिशाली नारा बन गया. बाद में इसके शुरुआती दो पदों को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया, जबकि इसके लंबे संस्करण में कुछ अतिरिक्त हिस्से भी हैं जो ऐतिहासिक रूप से बहस का विषय रहे हैं, क्योंकि उनमें धार्मिक चित्रण और हिंदू परंपराओं का जिक्र है.
इस मामले ने केरल में भी राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. वहां कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही में स्कूलों के लिए स्वतंत्रता दिवस के निर्देश जारी किए, जिनमें झंडा फहराने और राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' पर तो जोर दिया गया, लेकिन संस्थानों को 'वंदे मातरम' गाने का कोई निर्देश नहीं दिया गया. यह घटनाक्रम राष्ट्रीय गीत के बारे में केंद्र सरकार के निर्देशों को लेकर चल रहे बड़े विवाद के बीच हुआ, जिसकी वजह से बीजेपी ने आलोचना की.
इस बीच, इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोहों में 'वंदे मातरम' ने एक अहम जगह बनाई है. प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले वाले समारोह में राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया. साथ ही, इस कार्यक्रम में इसके 150 साल के इतिहास का भी जश्न मनाया गया. मानसून सत्र के आखिरी दिन संसद में भी यह गीत बजाया गया और लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही 'वंदे मातरम' के साथ खत्म हुई. इन हालात में, कांग्रेस के इस कार्यक्रम ने बीजेपी और अन्य आलोचकों को विपक्षी पार्टी पर निशाना साधने का नया मौका दे दिया है.