सोनिया गांधी पर निशाना: 'बिना नागरिकता के डाला वोट...', बीजेपी का आरोप

सोनिया गांधी के वोटिंग राइट को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को घेरा है. बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के नेताओं से कई सवालों के जवाब मांगे हैं. सोनिया गांधी के पुराने वोटर लिस्ट मामले को लेकर बीजेपी ने सीधे राहुल गांधी से जवाब मांगा है. बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी का नाम तो साल 1980 की मतदाता सूची में उस समय भी दर्ज था, जब उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिली थी. उन्होंने पूछा कि आखिर उस समय सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में कैसे और किसके कहने पर शामिल हुआ.
सोनिया गांधी के 1980 के वोटर लिस्ट मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुराने मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर मामले की दोबारा सुनवाई का आदेश दिया है. इसके बाद बीजेपी ने पूरे कांग्रेस आलाकमान को एक साथ घेरकर तीखे सवालों की झड़ी लगा दी है.
LIVE: BJP National Spokesperson & National Media Co-Convener Shri @pradip103 addresses press conference at BJP headquarters, New Delhi.https://t.co/oXMMGtEFpX
— BJP (@BJP4India) September 22, 2026
दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के मतदाता सूची में नाम शामिल होने से जुड़े मामले में मजिस्ट्रेट का पुराना आदेश रद्द कर दिया है. जिसमें आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी का नाम 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने से करीब तीन साल पहले ही वोटर लिस्ट में दर्ज कर दिया गया था.
इसे मामले पर अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने शिकायत दर्ज करवाकर जांच की मांग की थी. हालांकि तब मजिस्ट्रेट ने (11 सितंबर 2025) इस शिकायत पर जांच से इनकार कर दिया था. इसके खिलाफ त्रिपाठी ने अदालत में याचिका दायर की थी.
अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट के आदेश में ठोस कारण नहीं बताया गया. मजिस्ट्रेट ने उस शिकायत में किसी संज्ञेय अपराध के होने या न होने के मूल सवाल पर विचार नहीं किया. इससे यह पता चलता है कि मामले पर ठीक से विचार नहीं किया गया. यानी उस केस में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने के बजाय, शिकायत का डाइवर्जन नागरिकता के मुद्दे की ओर हो गया.
हालांकि कोर्ट के इस हालिया आदेश के हिसाब से न तो अब तक कोई आरोप साबित हुआ है और न ही सोनिया गांधी के खिलाफ किसी तरह के अपराध का निष्कर्ष निकाला गया है. कोर्ट ने फिलहाल मजिस्ट्रेट के पहले आदेश को रद्द कर शिकायत पर कानून सम्मत विचार करने को कहा है.