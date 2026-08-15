/सोनिया तो खरगे के लिए कुर्सी मांग रही थीं... वंदे मातरम् विवाद पर कांग्रेस का BJP पर पलटवार

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में कथित तौर पर पूरा वंदे मातरम् ना गाने को लेकर राजनीति गरमा गई है. भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी पर पूरा गीत ना गाने पर आपत्ति जाहिर की है. जबकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है. साथ ही कहा है कि वो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे के लिए कुर्सी मांग रही थीं, क्योंकि खरगे काफी समय खड़े हुए थे.
भाजपा ने इंदिरा भवन में कांग्रेस के कार्यक्रम का एक वीडियो फुटेज शेयर किया और आरोप लगाया है कि वंदे मातरम् के दौरान सोनिया गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सवाल किए. खुद भाजपा ने अपने आधिकारिक हेंडल से भी वीडियो शेयर किया है. साथ ही अमित मालवीय और प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने एक वीडियो शेयर कांग्रेस पर राष्ट्रगीत का अपमान करने का आरोप लगाया.
#WATCH | Delhi: Congress President Mallikarjun Kharge hoists the National Flag at party headquarters on 80th Independence Day. CPP chairperson Sonia Gandhi and LoP Lok Sabha Rahul Gandhi and others present pic.twitter.com/f32AwBfKnx
— ANI (@ANI) August 15, 2026
उन्होंने कहा,'स्वतंत्रता दिवस पर आज जो दृश्य सामने आया है, वह बेहद शर्मनाक है. भारत के राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की प्रस्तुति के दौरान सोनिया गांधी की आपत्ति और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से यह पूछना कि इसे क्यों बजाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को उजागर करता है.' अग्रवाल ने आगे कहा कि वंदे मातरम् सिर्फ एक देशभक्ति गीत से कहीं अधिक है, उन्होंने इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बताया.
उन्होंने पूछा,'क्या यह वही कांग्रेस है जो देश के स्वतंत्रता संग्राम की विरासत का दावा करती है? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राष्ट्रगीत के प्रति कांग्रेस का कथित दृष्टिकोण पार्टी की ''आपातकालीन मानसिकता' को दर्शाता है. उन्होंने कहा,'देश की जनता ने इस मानसिकता को खारिज कर दिया है और आगे भी इसे खारिज करती रहेगी.'
सोनिया गांधी को ‘वंदे मातरम्’ की कुछ शुरुआती पंक्तियों के बाद ही इसे लेकर असहजता होने लगी। उन्होंने गीत रोकने का संकेत दिया। राहुल गांधी भी पूरे गायन के दौरान और राष्ट्रगीत समाप्त होने के बाद तक परेशान दिखे।
यही तो कांग्रेस की पुरानी दुविधा है — गांधी परिवार को भारत की… pic.twitter.com/q68oN6HNxb
— BJP (@BJP4India) August 15, 2026
हालांकि कांग्रेस ने कहा कि वंदे मातरम् पूरी तरह से बजने से रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई और सोनिया गांधी सिर्फ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लिए कुर्सी मांग रही थीं, जो कुछ समय से खड़े हुए थे. कांग्रेस ने उसके स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाया गया था.
कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने गीत के साथ पार्टी के ऐतिहासिक जुड़ाव का हवाला देते हुए कलकत्ता में 1937 में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का जिक्र किया, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन के कई प्रमुख नेता शामिल हुए थे. रमेश ने बताया,'28 अक्टूबर 1937 को कलकत्ता में महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत और सी राजगोपालाचारी की मौजूदगी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह पर उन्होंने फैसला लिया कि कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम के प्रारंभिक श्लोक गाए जाएंगे.
#WATCH | On being asked about the full Vande Mataram rendition at Congress' I-Day celebrations today, party MP Jairam Ramesh says, "The full version of Vande Mataram was sung here at Indira Bhawan today, and there is no controversy in it. There was no attempt to stop it. Since… pic.twitter.com/2Ref7iVQD5
— ANI (@ANI) August 15, 2026
रमेश ने कहा कि टैगोर ने नेहरू और बोस को सलाह दी थी कि गीत के शुरुआती हिस्सों का उपयोग कांग्रेस की सभाओं में किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा,'टैगोर ने नेहरू और बोस को सलाह दी थी कि वंदे मातरम के पहले कुछ पैराग्राफ का उपयोग किया जाना चाहिए. रमेश ने कहा,'हम तब से हर सत्र में उन पंक्तियों को गाते आ रहे हैं, हमारा सेवा दल इसे गाता है, हमारे कार्यकर्ता इसे गाते हैं, इस पर कोई विवाद नहीं है.'
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शनिवार के कार्यक्रम में गीत का पूरा संस्करण गाया गया था और कहा कि इस मुद्दे पर संसद में पहले ही बहस हो चुकी है. संसद में इस पर 16 घंटे तक चर्चा हुई. हमने अपने विचार रखे. मैंने इससे जुड़ा पूरा इतिहास बताया, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नहीं थी. मैंने सांसदों को उस संदर्भ से अवगत कराया जिसमें वंदे मातरम का निर्णय लिया गया था.'