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Hindi Newsदेशये दामाद है क्या जल्दी-जल्दी भागो..., पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठियों को सीएम शुभेंदु अधिकारी की दो टूक चेतावनी

'ये दामाद है क्या जल्दी-जल्दी भागो...,' पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठियों को सीएम शुभेंदु अधिकारी की दो टूक चेतावनी

West Bengal news: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शपथ ग्रहण होते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए निर्देश दे दिए थे. अब राज्य सरकार के एक्शन प्लान पर काम हो रहा है. इस कड़ी में अधिकारी ने घुसपैठियों को लास्ट वार्निंग दी है.   

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 26, 2026, 05:07 PM IST
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CM Suvendu Adhikari (File)
CM Suvendu Adhikari (File)

Suvendu Adhikari warns Bangladeshi infiltrators: पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार चुनावों से पहले किए अपने हर वादे को पूरा करने के लिए सुपरफास्ट स्पीड में काम कर रही है. खासकर बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ को रोकने का काम प्राथमिकता के साथ बड़े जोर-शोर से हो रहा है. खुद सीएम शुभेंदु अधिकारी इस काम की निगरानी कर रहे हैं. बंगाल की धरती को बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध अधिकारी ने राज्य में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को दो टूक चेतावनी देते हुए आखिरी वार्निंग दी है. मंगलवार की दोपहर एक साइट का निरीक्षण करते हुए अधिकारी ने कहा, 'खुद से ही जल्दी-जल्दी भागो, वरना जिस दिन पश्चिम बंगाल की सरकार को जो करना होगा वो करने में एक सेकेंड की देर भी नहीं लगाएगी.'

'क्या ये दामाद हैं....'

सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को एकदम बंद कराने का इरादा जताते हुए कहा, 'ये सब बांग्लादेशी हैं. उनकी सरकार को अपने लोगों को ले लेना चाहिए. एक बात हमने बड़ी साफ पुलिस को बता दी है कि इन लोगों को जेल में भेजने की जरूरत नहीं है. देश के रुपया में खाना खाएगा. इन लोगों को कपड़ा देगा, मेडिसिन क्यों देगा, क्या दामाद हैं ये लोग? मेरा इनसे कहना है जल्दी-जल्दी भागो, वरना जो सरकार को करना है करेगा. हमने पहले ही कहा था कि हमारी सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को किसी भी स्थिति में यहां से भगाएगी. '

 

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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