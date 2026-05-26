'ये दामाद है क्या जल्दी-जल्दी भागो...,' पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठियों को सीएम शुभेंदु अधिकारी की दो टूक चेतावनी

Suvendu Adhikari warns Bangladeshi infiltrators: पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार चुनावों से पहले किए अपने हर वादे को पूरा करने के लिए सुपरफास्ट स्पीड में काम कर रही है. खासकर बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ को रोकने का काम प्राथमिकता के साथ बड़े जोर-शोर से हो रहा है. खुद सीएम शुभेंदु अधिकारी इस काम की निगरानी कर रहे हैं. बंगाल की धरती को बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध अधिकारी ने राज्य में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को दो टूक चेतावनी देते हुए आखिरी वार्निंग दी है. मंगलवार की दोपहर एक साइट का निरीक्षण करते हुए अधिकारी ने कहा, 'खुद से ही जल्दी-जल्दी भागो, वरना जिस दिन पश्चिम बंगाल की सरकार को जो करना होगा वो करने में एक सेकेंड की देर भी नहीं लगाएगी.'

'क्या ये दामाद हैं....'

सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को एकदम बंद कराने का इरादा जताते हुए कहा, 'ये सब बांग्लादेशी हैं. उनकी सरकार को अपने लोगों को ले लेना चाहिए. एक बात हमने बड़ी साफ पुलिस को बता दी है कि इन लोगों को जेल में भेजने की जरूरत नहीं है. देश के रुपया में खाना खाएगा. इन लोगों को कपड़ा देगा, मेडिसिन क्यों देगा, क्या दामाद हैं ये लोग? मेरा इनसे कहना है जल्दी-जल्दी भागो, वरना जो सरकार को करना है करेगा. हमने पहले ही कहा था कि हमारी सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को किसी भी स्थिति में यहां से भगाएगी. '