कश्मीर में बड़ी कार्रवाई: 15 से ज्यादा ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी, आपत्तिजनक साहित्य और डिजिटल सबूतों से मंचा हड़कंप!

J&K Police Search Operation: जम्मू-कश्मीर में आतंक-अलगाववादी नेटवर्क और प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन लगातार जारी है. इसी क्रम में आज सोपोर पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (JeI) के खिलाफ दर्ज एक UAPA मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है. सोपोर के पुलिस प्रमुख इफ्तिखार तालिब के नेतृत्व में पुलिस ने जामिया कदीम, नसीम बाग और अमरगढ़ समेत 15 से अधिक संवेदनशील ठिकानों पर एक साथ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया.
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J&K Police Search Operation: आतंक-अलगाववादी तंत्र और प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ी गतिविधियों पर लगातार हो रही कार्रवाई के तहत, सोपोर पुलिस ने आज पुलिस जिला सोपोर में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया. सर्च ऑपरेशन प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (JeI) के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज एक मामले के सिलसिले में की गई. पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
उन्होंने आगे बताया कि यह तलाशी सोपोर पुलिस स्टेशन में UAPA अधिनियम की धारा 10 और 13 के तहत दर्ज FIR संख्या 42/2025 के सिलसिले में की गई थी.
सोपोर के पुलिस प्रमुख इफ़्तिखार तालिब ने कहा कि सोपोर के जामिया क़दीम, नसीम बाग, क्रांकशिवन, तारज़ू, अमरगढ़, वारपोरा, बोमाई, बोइटिंगू और अन्य इलाकों सहित 15 से ज्यादा जगहों पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए गए.
उन्होंने आगे कहा कि यह तलाशी UAPA की विशेष अदालत से उचित तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद की गई थी, और इसे कार्यपालक मजिस्ट्रेटों और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में उचित कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक पूरा किया गया. साथ ही तलाशी के दौरान, ज़ब्त किए गए सामान में आपत्तिजनक सामग्री शामिल है. जैसे कि प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा साहित्य, दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जिन्हें आगे की जांच और टेस्ट के लिए जब्त कर हिरासत में ले लिया गया है. इस मामले में आगे की जांच जारी है.
पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दि कि यह कार्रवाई सोपोर पुलिस के उन लगातार प्रयासों का हिस्सा है, जिनका उद्देश्य प्रतिबंधित संगठनों और राष्ट्र-विरोधी नेटवर्क से जुड़ी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों की पहचान करना और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है.
जिन लोगों को निशाना बनाया गया है, उनकी पहचान प्रतिबंधित सामाजिक धार्मिक समूह जमात-ए-इस्लामी (JeI) के एक्टिव मेंबर, कैडरों और स्थानीय सहयोगियों के रूप में हुई है. उन्हें उत्तरी कश्मीर में सक्रिय अलगाववादी तत्वों और आतंक-अलगाववादी नेटवर्क के सहयोगियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है.
इन व्यक्तियों के खिलाफ कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने, गैर-कानूनी समूहों को फंडिंग या लॉजिस्टिक्स मुहैया कराने, और ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने में कथित संलिप्तता को लेकर जांच चल रही है, जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पैदा होता है.
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आज जिन व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई, उनके विशिष्ट नामों से जुड़ी आधिकारिक जानकारी जम्मू-कश्मीर पुलिस या स्थानीय अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से जारी नहीं की गई है.
आतंकवाद-विरोधी और सुरक्षा अभियानों के दौरान अपनाए जाने वाले मानक प्रोटोकॉल के अनुसार, संदिग्धों की पहचान तब तक गोपनीय रखी जाती है, जब तक जांचकर्ता ज़ब्त किए गए डिजिटल उपकरणों, साहित्य और दस्तावेजों का विश्लेषण पूरा नहीं कर लेते. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.
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