Sopore Unrest: छात्रों के प्रदर्शन में घुसकर कर रहे थे साजिश, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दबोचा; 6 आरोपियों पर लगा PSA

Jammu Kashmir news: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोपोर में हाल ही में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान तोड़फोड़ करने और सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के कथित आरोप में छह लोगों के खिलाफ PSA के तहत मामला दर्ज किया है. जम्मू-कश्मीर पुलिस का आरोप है कि हिरासत में लिए गए लोगों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन में घुसपैठ करते हुए अशांति फैलाई. इन लोगों ने तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया, जिससे कई वाहनों और स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचा.

पुलिस की जांच जारी

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने में शामिल तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए, सोपोर पुलिस ने 6 उपद्रवियों के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत मामला दर्ज किया है. इन पर सोपोर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने और तोड़फोड़ करने का आरोप है.'

पुलिस ने इन लोगों की पहचान उमर अकबर हाजम, सलमान अहमद शाला, अल्ताफ अहमद शेख, मुबाशिर अहमद गिलकर, मुजम्मिल मुश्ताक चंगा और माजिद फिरदौस डार के रूप में की है. सारे आरोपी सोपोर के रहने वाले हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि सक्षम प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) से हिरासत वारंट लेने के बाद सभी को PSA के तहत हिरासत में लेकर भद्रवाह की जिला जेल में रखा गया है.

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PSA के तहत और गिरफ्तारियां संभव

प्रशासन ने इन घटनाओं में शामिल कुछ और लोगों की भी पहचान कर ली है. बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ भी आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें PSA के तहत और गिरफ्तारियां भी शामिल हो सकती हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक बार फिर दोहराया है कि शांति और स्थिरता को खतरे में डालने वाली किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' (बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने) की नीति अपनाई जा रही है. इसके अलावा, इन घटनाओं में शामिल कुछ और लोगों की भी पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ भी इसी तरह की कानूनी कार्रवाई (जिसमें PSA के तहत हिरासत में लेना भी शामिल है) की प्रक्रिया चल रही है.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कड़ी चेतावनी जारी की है कि संवेदनशील स्थितियों का फायदा उठाने या सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने वाली किसी भी गतिविधि में शामिल होने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानून के तहत तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पैरेंट्स से अपील

आम जनता, विशेष रूप से युवाओं को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों से दूर रहें और असामाजिक तत्वों के बहकावे में न आएं. माता-पिता और समुदाय के नेताओं से अपील की जाती है कि वे अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करें और यह सुनिश्चित करें कि वे रचनात्मक कार्यों में ही अपना समय लगाएं.

विरोध-प्रदर्शन की शुरुआत सोपोर के सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की एक छात्रा द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद हुई थी. छात्रा ने स्कूल के एक वरिष्ठ लेक्चरर पर अपने साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था. दुर्व्यवहार का आरोपी लेक्चरर पहले ही सस्पेंड हो चुका है.