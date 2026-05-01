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बंगाल का सटीक एग्जिट पोल क्या? मुस्कुराते हुए गांगुली बोले, इसकी भविष्यवाणी तो मां दुर्गा भी नहीं कर पाएंगी

Sourav Ganguly on West Bengal Election Result: पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम को लेकर जब पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली से बात चीत की गई और ये सवाल पूछा गया कि बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है तो गांगुली ने बेहद सधे हुए अंदाज में इस सवाल का जवाब दिया.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 01, 2026, 12:43 PM IST
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WB चुनाव परिणाम पर क्या बोले पूर्व कप्तान सौरव गांगुली? (Sourav Ganguly- Video Grab)
WB चुनाव परिणाम पर क्या बोले पूर्व कप्तान सौरव गांगुली? (Sourav Ganguly- Video Grab)

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों का माहौल अपने चरम पर है. हर तरफ अटकलें, दावे और कयासों का दौर चल रहा है, लेकिन असली तस्वीर क्या होगी? इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है. इसी बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली से जब चुनावी नतीजों को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने बेहद सधे हुए अंदाज़ में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि नतीजों का अंदाजा लगाना इतना आसान नहीं है कि कोई अभी से कुछ तय कर दे.

गांगुली ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में कहा, 'संभावित नतीजों का अंदाज़ा तो मां दुर्गा भी नहीं लगा सकतीं. मतपेटियां सोमवार को खुलेंगी और तभी वोटों की गिनती के साथ ये भी साफ हो पाएगा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने किसे चुना है. अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी.' उनके इस बयान से साफ है कि चुनावी नतीजों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और हर किसी को अंतिम परिणाम का इंतजार करना होगा. फिलहाल, सभी की नजरें 4 मई (सोमवार) के दिन पर टिकी हैं, जब मतगणना के बाद पश्चिम बंगाल में सरकार बनने की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी.

 

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सियासी सवालों पर संतुलित जवाब देते हैं गांगुली

दरअसल, सौरव गांगुली लंबे समय से अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन राजनीति के सवालों पर वह अक्सर संतुलित और सतर्क नजर आते है. इस बार भी उन्होंने ऐसा ही रुख अपनाया. उनके इस बयान को कई लोग एक तरह से तटस्थ रहने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं. गौरतलब है कि बंगाल चुनाव हमेशा से ही बेहद दिलचस्प और हाई-वोल्टेज रहे हैं. ऐसे में गांगुली जैसे बड़े चेहरे की राय जानने की उत्सुकता स्वाभाविक थी. हालांकि, उन्होंने चतुराई से जवाब देकर किसी भी विवाद से दूरी बनाए रखी. अब सबकी निगाहें चुनाव नतीजों पर टिकी हैं, जो तय करेंगे कि बंगाल की सत्ता की बागडोर किसके हाथ में जाएगी.

यह भी पढ़ेंः जिस BJP एजेंट के सामने स्ट्रॉन्ग रूम में बैठी थीं ममता, ZEE ने लिया उसका इंटरव्यू

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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