बंगाल का सटीक एग्जिट पोल क्या? मुस्कुराते हुए गांगुली बोले, इसकी भविष्यवाणी तो मां दुर्गा भी नहीं कर पाएंगी

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों का माहौल अपने चरम पर है. हर तरफ अटकलें, दावे और कयासों का दौर चल रहा है, लेकिन असली तस्वीर क्या होगी? इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है. इसी बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली से जब चुनावी नतीजों को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने बेहद सधे हुए अंदाज़ में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि नतीजों का अंदाजा लगाना इतना आसान नहीं है कि कोई अभी से कुछ तय कर दे.

गांगुली ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में कहा, 'संभावित नतीजों का अंदाज़ा तो मां दुर्गा भी नहीं लगा सकतीं. मतपेटियां सोमवार को खुलेंगी और तभी वोटों की गिनती के साथ ये भी साफ हो पाएगा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने किसे चुना है. अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी.' उनके इस बयान से साफ है कि चुनावी नतीजों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और हर किसी को अंतिम परिणाम का इंतजार करना होगा. फिलहाल, सभी की नजरें 4 मई (सोमवार) के दिन पर टिकी हैं, जब मतगणना के बाद पश्चिम बंगाल में सरकार बनने की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी.

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Kolkata, West Bengal: On the West Bengal Assembly elections, former India cricket team captain Sourav Ganguly says, “Even Maa Durga cannot predict the possible results. The ballot boxes will be opened on Monday, and people will know the outcome then... How can I answer that now?” pic.twitter.com/EygpOB0bth — IANS (@ians_india) April 30, 2026

सियासी सवालों पर संतुलित जवाब देते हैं गांगुली

दरअसल, सौरव गांगुली लंबे समय से अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन राजनीति के सवालों पर वह अक्सर संतुलित और सतर्क नजर आते है. इस बार भी उन्होंने ऐसा ही रुख अपनाया. उनके इस बयान को कई लोग एक तरह से तटस्थ रहने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं. गौरतलब है कि बंगाल चुनाव हमेशा से ही बेहद दिलचस्प और हाई-वोल्टेज रहे हैं. ऐसे में गांगुली जैसे बड़े चेहरे की राय जानने की उत्सुकता स्वाभाविक थी. हालांकि, उन्होंने चतुराई से जवाब देकर किसी भी विवाद से दूरी बनाए रखी. अब सबकी निगाहें चुनाव नतीजों पर टिकी हैं, जो तय करेंगे कि बंगाल की सत्ता की बागडोर किसके हाथ में जाएगी.

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