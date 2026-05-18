6 दिन पहले ही अंडमान पहुंच गया मॉनसून, पर अरब सागर में कैसे लग गया ब्रेक?

लू के थपेड़े और चिलचिलाती गर्मी झेल रहे लोगों के लिए एक अच्छी और एक टेंशन भरी खबर है. अच्छी खबर यह है कि मॉनसून आ गया है. 22 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आने वाला दक्षिण पश्चिम 16 मई को ही आ गया. मौसम विभाग का अनुमान है कि यह मॉनसून 26 मई को ही केरल पहुंच सकता है. आमतौर पर 1 जून को मॉनसून मेनलैंड में दस्तक देता है और रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो जाता है. इस बीच, टेंशन की बात यह है कि

स्काईमेट मौसम एजेंसी के महेश पलावत ने बताया है कि अरब सागर में एक एंटी-साइक्लोन बना हुआ है. जब तक ये विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना रहेगा और उत्तर-पश्चिम दिशा से हवाएं अरब सागर में आती रहेंगी तब तक मॉनसून केरल में दस्तक नहीं दे पाएगा.

अभी पाकिस्तान और पश्चिमी ईरान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है. हवाएं अब दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में पश्चिमी दिशा से हवाएं आना शुरू हो चुकी हैं. चूंकि ये पाकिस्तान की तरफ से आने वाली सूखी हवाएं हैं इसलिए पूर्वी यूपी और बिहार में बारिश की संभावना नहीं है.

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मॉनसून का रूट जान लीजिए

मौसम विभाग ने 26 मई को मॉनसून के केरल पहुंचने की भविष्यवाणी की है. इसमें चार दिन पहले या चार दिन बाद हो सकता है. पलावत ने बताया कि हमारा अनुमान ये कहता है कि इसमें चार दिन की देरी ही होगी. मॉनसून अभी अंडमान सागर पहुंच चुका है. 1 जून को मॉनसून केरल पहुंचता है. 5 जून तक कर्नाटक, गोवा और पूर्वोत्तर राज्य कवर हो जाते हैं. 10 जून तक यह मुंबई, तेलंगाना, आंध्र और सिक्किम तक पहुंच जाता है. 15 जून को साउथ गुजरात, पूरा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पूर्वी बिहार का इलाका कवर करता है. आगे 8 जुलाई तक मॉनसून पूरे भारत को कवर कर लेता है.

एक्सपर्ट का कहना है कि इस बार जब मॉनसून केरल पहुंचेगा, उसके आगे की प्रोग्रेस कैसे होती है तब पता चलेगा.

लू का रहेगा विकराल प्रकोप

हां, मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि उत्तर-पश्चिमी भारत और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में इस सप्ताह के कई दिनों तक हीटवेव (लू) से लेकर भीषण हीटवेव की स्थिति रहने की संभावना है. यूपी में मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर समेत 33 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है. 19 मई से 21 मई तक ज्यादा सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

राजस्थान में 42-43, एमपी में 45 डिग्री, विदर्भ और मराठवाड़ा में 45-46 डिग्री पारा पहुंच चुका है. उत्तर पश्चिम दिशा से जो हवाएं आ रही हैं, उससे दिल्ली में पारा 44 डिग्री से ऊपर जा सकता है. अगले कुछ दिनों तक अब गर्मी अपने शबाब पर रहेगी.