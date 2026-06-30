/अरुणाचल से UP, कर्नाटक से केरल तक बारिश मचाएगी तांडव; इन राज्यों में आज पहुंच जाएगा मानसून

Weather Update: देशभर के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है. जबकि कई हिस्सों में लोग आज भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं. दक्षिण-पश्चिम मानसून 30 जून से भारत के बड़े हिस्सों में एक्टिव हो जाएगा. असम, मेघालय सिक्किम, बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के तटीय हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है. उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश की संभावना है.
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश का अनुमान है. IMD ने कहा कि अगले कुछ दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश सहित कई हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात अच्छे बने हुए हैं.
मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में मानसून पहले ही सक्रिय हो चुका है, जिससे कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं. 30 जून को सबसे भारी वर्षा पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिमी तट पर होने की उम्मीद है, जहां मानसून विशेष रूप से सक्रिय रहता है.
IMD ने असम और मेघालय में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा भारी बारिश का अनुमान लगाया है, जबकि जुलाई के पहले हफ्ते तक पूरे नॉर्थईस्ट में बड़े पैमाने पर बारिश जारी रहने की संभावना है. नमी वाली दक्षिण-पश्चिमी हवाओं के तेज होने की वजह से कोंकण तट, गोवा और कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां तेज रहने की उम्मीद है.
भारी बारिश के अलावा, पूर्वी, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्सों में बिजली कड़कने और 40-50 kmph की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. इन तूफान सिस्टम के आगे बढ़ते मानसून के साथ आने की उम्मीद है, जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु समेत कई इलाकों में थोड़ी देर के लिए लेकिन तेज बारिश होगी.