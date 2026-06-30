/अरुणाचल से UP, कर्नाटक से केरल तक बारिश मचाएगी तांडव; इन राज्यों में आज पहुंच जाएगा मानसून

भारी बारिश के अलावा, पूर्वी, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्सों में बिजली कड़कने और 40-50 kmph की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. इन तूफान सिस्टम के आगे बढ़ते मानसून के साथ आने की उम्मीद है, जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु समेत कई इलाकों में थोड़ी देर के लिए लेकिन तेज बारिश होगी.