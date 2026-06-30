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अरुणाचल से UP, कर्नाटक से केरल तक बारिश मचाएगी तांडव; इन राज्यों में आज पहुंच जाएगा मानसून

Southwest Monsoon: देश के कई हिस्सों में आज मानसून एक्टिव हो जाएगा. असम, मेघालय सिक्किम, बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के तटीय हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 30, 2026, 06:36 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:44 AM IST
अरुणाचल से UP, कर्नाटक से केरल तक बारिश मचाएगी तांडव; इन राज्यों में आज पहुंच जाएगा मानसून
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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