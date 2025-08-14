DNA: '...तो PDA भूल गए अखिलेश यादव'? CM की तारीफ सपा विधायक को पड़ गई भारी, क्या है ऑपरेशन सिंदूर से कनेक्शन?

DNA Analysis: DNA में अब हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करेंगे. योगी के ऑपरेशन सिंदूर का संबंध विधायक पूजा पाल से है. जिन्हें आज अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया. आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि इस मामले में योगी और ऑपरेशन सिंदूर का क्या लिंक है? ये जानने के लिए पहले आप पूजा पाल का वो बयान ध्यान से सुनिए, जो उन्होंने विधानसभा में दिया था.

आपने पूजा पाल को सुना, वो कल तक समाजवादी पार्टी की विधायक थीं. यूपी विधानसभा में योगी सरकार के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा के दौरान विधायक पूजा पाल ने सिंदूर माफिया अतीक अहमद का जिक्र किया और मुख्यमंत्री योगी का धन्यवाद किया. पूजा पाल ये बता रही थीं. कि जिस तरह सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को दहला कर पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया था. उसी तरह उनके सिंदूर मिटाने के गुनहगार. माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाकर योगी जी ने न्याय दिलाया है.

समाजवादी पार्टी को योगी का ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल पसंद नहीं आया, पूजा पाल ने जो बातें योगी की तारीफ में कही वो अखिलेश यादव को चुभ गई. माफिया अतीक अहमद के ख़िलाफ़ कही गई बातें भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. इसलिए जा पाल को टर्मिनेशन लेटर दे दिया. निष्कासन वाली चिट्ठी में अखिलेश यादव ने लिखा कि पूजा पाल पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल थीं और सचेत करने के बाद भी उन्होंने ये काम बंद नहीं किया. जिससे पार्टी को नुकसान हुआ, पूजा पाल ने पार्टी विरोधी काम किया है जोकि गंभीर अनुशासनहीनता है. इसलिए पूजा पाल को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है.

ऐसा नहीं था कि पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ पहली बार की थी. वो माफिया अतीक अहमद के जुल्म की कहानी हर मंच पर उठा रही थीं लेकिन उनकी इंसाफ की लड़ाई को समाजवादी पार्टी ने अनुशासनहीनता का नाम दे दिया. पूजा पाल को अपने ऊपर हुई कार्रवाई पर आश्चर्य तो नहीं हुआ लेकिन वो अखिलेश यादव से ये ज़रूर जानना चाहती हैं कि जिस PDA की माला वो दिन-रात जपते हैं,वही PDA कैसे भूल गए.

योगी के ऑपरेशन सिंदूर ने समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है. पूजा पाल के माफिया अतीक अहमद के खिलाफ बोले गए शब्दों में अखिलेश यादव को मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का ख़तरा दिखने लगा. योगी की तारीफ से भी अखिलेश यादव को पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक वाले समीकरण में सेंधमारी दिख रही थी. इसलिए पूजा पाल को पार्टी से निकालना पड़ा.

यूपी की मौजूदा विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने अब तक 4 विधायकों को बाहर निकाला है. 5 जुलाई को समाजवादी पार्टी ने विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पाण्डेय को निष्कासित किया था. हालांकि तब पूजा पाल पर कार्रवाई नहीं की गई थी. जबकि फरवरी 2024 में पूजा पाल सहित समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने पार्टी लाइन के खिलाफ राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोटिंग की थी. जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था.बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां अब अखिलेश से सवाल पूछ रही हैं क्या एक महिला विधायक का सच बोलना अपराध है.