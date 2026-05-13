मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का निधन, लखनऊ के सिविल अस्पताल में ली आखिरी सांस

Prateek Yadav Death: यूपी की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का निधन हो गया है, प्रतीक यादव सपा मुखिया अखिलेश यादव के भाई और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव के पति थे. प्रतीक ने 38 साल की उम्र में लखनऊ के सिविल हास्पिटल में अंतिम सांस ली. प्रतीक ने ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से पढ़ाई की थी, देश के बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले प्रतीक राजनीति से दूर थे.

राजनीति से दूर रहते थे प्रतीक

प्रतीक, मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे, उनका रियल एस्टेट और फिटनेस का बिजनेस था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो 'द फिटनेस प्लानेट' नाम से एक जिम के मालिक थे और राजनीति से दूर रहते थे, अपनी पत्नी अपर्णा यादव की तरह उनकी सियासत में किसी भी तरह की सक्रियता नहीं थी. अभी तक मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है. प्रतीक यादव के निधन की खबर मिलते ही नेताओं और जान-पहचान वालों का लखनऊ के सिविल अस्पताल में पहुंचना शुरू हो गया है.