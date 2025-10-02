भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा... सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़क गए

Abu Azmi: देशभर में RSS का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है. लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है, इसी बीच सपा नेता अबू आजमी ने RSS और बीजेपी पर जमकर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी जहर बोने का काम करती है. भाजपा जो भी करेगी, वह मुसलमानों के ख़िलाफ़ होगा, उन्होंने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, एक भी मुसलमान को मंत्री नहीं बनाया. वहीं आरएसएस को लेकर कहा कि ये पूरे देश को एक रंग में रंगना चाहते हैं. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

अबू आजमी ने बीजेपी को घेरा

ANI से बात करते हुए आजमी ने आगे कहा कि दुनिया कहां से कहां जा रही है. दुनिया में इतनी ज्यादा तरक्की हो रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है और हम लोग लगे हुए हैं हिंदू-मुस्लिम में, ऐसे चीज लाओ की नफरत बढ़े. आगे कहा कि मेरा कहना है कि बच्चों को मॉडर्न शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें हिस्ट्री पढ़ाना चाहिए, आजादी के किस्से सुनाना चाहिए. उन्हें बताना चाहिए की आजादी के लिए किसने कुर्बानी दी है ताकि वो जान सके कि देश की आजादी के लिए किसने कुर्बानी दी है. ताकि जो नफरत फैला रहे हैं उन्हें लगे, उनके सामने सच्चाई आनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

SP leader Abu Azmi says, "Whatever the BJP does, it will be against Muslims. They haven't given a single ticket to a Muslim, haven't appointed a Muslim minister... The RSS is a group of people who disobey the Constitution... They want to paint the entire country… pic.twitter.com/pDPxcJSIHz — ANI (@ANI) October 2, 2025

RSS पर भी भड़के आजमी

इसके अलावा RSS पर निशाना साधते हुए कहा है कि RSS के लोग वही तो हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं. कितने सालों तक इन्होंने झंडा नहीं फहराया, इस देश को ये लोग एक ही रंग में रंगना चाहते हैं, रोज इस तरह की चीजें हो रही है. आगे कहा कि मैं समझता हूं कि ये देश सेक्युलर है, ऐसे में एक एक बच्चे को संविधान का पाठ अच्छे से पढ़ाना चाहिए ताकि देश में अमन शांति रहे.

RSS मना रहा है शताब्दी वर्ष

देशभर में RSS के 100 साल पूरे पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है. संघ ने शस्त्र पूजा भी की. बीजेपी सरकार ने 100 रूपए का सिक्का और एक विशेष डाक टिकट जारी किया. जिसके बाद सियासी पारा हाई हो गया और विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर जमकर तंज कसा है.