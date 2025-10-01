'मुझे मराठी से कोई नफरत नहीं, लेकिन...' अबू आजमी के बयान से मचा सियासी तूफान, BJP-शिवसेना ने साधा निशाना

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में सपा के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के एक बार फिर अपने बयान के जरिए भाषा विवाद को हवा दी है. कल्याण रोड चौड़ीकरण विवाद पर पत्रकारों के मराठी में जवाब देने की मांग पर अबू आजमी ने साफ मना कर दिया और सिर्फ हिंदी में प्रतिक्रिया दी.
Marathi Language Row: महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर भाषा विवाद गरमा गया है. इस बार समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने अपने बयान से माहौल को गर्मा दिया है. कल्याण रोड चौड़ीकरण विवाद पर जब पत्रकारों ने उनसे मराठी में जवाब देने की मांग की, तो उन्होंने साफ कह दिया कि वह सिर्फ हिंदी में ही बोलेंगे. आजमी ने सवाल उठाया कि आखिर मराठी की जरूरत क्यों है? और उत्तर प्रदेश से आए लोग इस भाषा को कैसे समझेंगे?
भिवंडी में अपने बयान पर सफाई देते हुए सपा नेता अबू आजमी ने कहा कि 'मराठी पूरे देश में नहीं बोली जाती, इसलिए वह चाहते हैं कि उनका मैसेज सभी तक पहुंचे. उन्होंने कहा कि उन्हें मराठी से कोई नफरत नहीं है, लेकिन वह किसी के दबाव में आकर इसे नहीं सीखूंगा.' आजमी ने कहा कि 'वह अपनी मर्जी से महाराष्ट्र में रहते हैं और मराठी भाषा का सम्मान करते हैं.' उन्होंने यह भी याद दिलाया कि साल 2009 में इसी मुद्दे पर उनके साथ बदसलूकी हुई थी और वह किसी दबाव में आकर मराठी नहीं बोलेंगे.'
सपा नेता आजमी ने आगे कहा कि वह पिछले कुछ महीनों से मराठी सीख रहे हैं और अब काफी हद तक इसे समझने लगे हैं. उन्होंने साफ किया कि वह मराठी इसलिए सीख रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस भाषा से लगाव है. यह उनकी व्यक्तिगत पसंद है और इसे राजनीति से जोड़ना गलत है.
वहीं, अबू आजमी के बयान की विपक्षी पार्टियों ने कड़ी आलोचना की है. शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसे मराठी अस्मिता का अपमान बताया है. जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने भी आजमी के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी और मराठी भाषा को कंपल्सरी करने की मांग दोहराई.
इसके साथ ही, अबू आजमी ने उत्तर प्रदेश के बरेली में हाल ही में हुई हिंसा पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, 'बरेली हिंसा कोई संगीन जुर्म नहीं था. हां, लोगों ने इजाजत नहीं ली थी. कानपुर में ईद मिलादुन्नबी के दौरान लोगों ने अपनी जज्बात का इजहार किया था. अगर इजाजत नहीं ली गई, तो कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन पुलिस ने बेरहमी से कार्रवाई की, जैसे वे कोई बड़े माफिया या दहशतगर हों.'
अबू आजमी ने उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए कहा, 'यूपी में जंगलराज चल रहा है. प्रदेश को हिंदू-मुस्लिम की आग में झोंका जा रहा है.'
