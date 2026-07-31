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मोरक्को से घिरा, लेकिन स्पेन का हिस्सा... अफ्रीका से यूरोप का पहला दरवजा है स्यूटा शहर; जानिए क्या है 600 साल पुराना विवाद?

मोरक्को से बड़ी मात्रा में प्रवासी स्पेन के क्यूटा शहर में दाखिल होने के लिए स्पेन की सीमा पर पहुंच गए. इस दौरान सीमा पर सुरक्षाबलों के साथ झड़प हुई, जिसमें 30 से अधिक लोगों की जान गई है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 31, 2026, 10:32 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:32 PM IST
मोरक्को से घिरा, लेकिन स्पेन का हिस्सा... अफ्रीका से यूरोप का पहला दरवजा है स्यूटा शहर; जानिए क्या है 600 साल पुराना विवाद?
Image Credit: सोशल मीडिया

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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