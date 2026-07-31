/मोरक्को से घिरा, लेकिन स्पेन का हिस्सा... अफ्रीका से यूरोप का पहला दरवजा है स्यूटा शहर; जानिए क्या है 600 साल पुराना विवाद?

शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो अचानक वायरल हुआ.सामने आए वीडियो में देखा जा सकता था कि कैसे कोई समंदर में तैरता नजर आया, तो कोई फ्लोटिंग ट्यूब पकड़े हुए एक दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करता दिखा. हालांकि, इस दौरान इन लोगों का सामना सुरक्षा बलों से हुआ, जहां पर एक बड़ा टकराव देखने को मिला.
दरअसल, ये वीडियो था यूरोप का दरवाजा कहे जाने वाले स्यूटा शहर के पास का. जहां पर इन दिनों गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है और लोगों के बीच मची अफरातफरी की तस्वीर देखने को मिल रही है. वजह है कि ये लोग उत्तरी अफ्रीका से बेहतर भविष्य की उम्मीद में समुद्र पार करने की कोशिश कर रहे हैं और एक शहर में दाखिल होना चाहते हैं. आइए विस्तार से इसके बारे में हम आपको बताते हैं.
बताया जा रहा है कि उत्तरी अफ्रीका से प्रवासियों की फौज एक अच्छे भविष्य की उम्मीद में समुद्र पार करने पर अमादा है और वह एक छोटे से शहर में दाखिल हो रहे हैं. हालांकि, सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस दौरान एक तीखी झड़प देखने को मिली. बताया जा रहा है कि इसमें 30 से अधिक लोगों की जान गई है. इस घटना पर मानवाधिकारों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं.
Insane footage from the Moroccan border with Spain: thousands of migrants are gathering at the border
This is exactly what Spanish Prime Minister Sanchez was aiming for. pic.twitter.com/Fb1pEKU0jj
(@visegrad24) July 30, 2026
हैरान करने वाली बात है कि जिस शहर को लेकर ये पूरा बवाल मचा है, उसकी भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति काफी दिलचस्प है. जिस शहर की बात हम कर रहे हैं, उसका नाम स्यूटा है. खास बात है कि स्यूटा वैसे को अफ्रीकी देश मोरक्को की जमीन से घिरा हुआ है, लेकिन इस शहर पर शासन स्पेन का चलता है.
पूरा मसला यह है कि मोरक्को के लोग स्यूटा को अपना मानते हैं, लेकिन एक ऐतिहासिक कहानी के कारण यह शहर यूरोप का हिस्सा है. यही छोटा सा शहर अब अफ्रीका से यूरोप तक पहुंचने का रास्ता बन चुका है.
मोरक्को से स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी एन्क्लेव स्यूटा में पिछले एक हफ्ते में बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में प्रवासी पहुंचे हैं. हालांकि, स्यूटा के राष्ट्रपति का कहना है कि सीमा पर चल रहे संकट के दौरान मोरक्को से करीब 60,000 से अधिक लोग स्पेन के स्यूटा में दाखिल हुए.
हैरान करने वाली बात है कि शहर की आबादी काफी है और आबादी के करी 70 फीससी संख्या में प्रवासी यहां पहुंच गए. स्यूटा के राष्ट्रपति जुआन जीसस विवाज का कहना है कि जिस स्थिति से यूरोपीय शहर स्यूटा गुजर रहा है, वह हैरान करने वाला है.
स्पेन ने हालात संभालने के लिए सेना और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए हैं. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया एक साथ हजारों की संख्या में लोगों ने सीमा में दाखिल होने की कोशिश की, जिससे हालत बिगड़ गए. सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प में 30 से अधिक लोगों की जान गई है. इससे पहले साल 2021 में भी ऐसे ही हालात देखने को मिले थे.
बता दें कि स्पेन पहुंचने के लिए स्यूटा अफ्रीका से सबसे नजदीकी रास्ता है. यह इतना करीब है कि यहां कोई तैरकर भी पहुंच सकता है. कुछ लोग तो सीमा पर लगे बाड़ को फांदकर भी स्यूटा में प्रवेश कर जाते हैं.
गौरतलब है कि स्पेन और मोरक्को के बीच कुल समुद्री दूरी लगभग 14 किलोमीटर है. हालांकि, स्यूटा की बात करें, तो स्थित काफी अलग है. स्यूटा सीधे मोरक्को की सीमा से सटा हुआ है. स्यूटा और मोरक्को को बीच करीब 8 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा यानी लैंड बॉर्डर है. समुद्री होने के साथ स्पेन, मोरक्को और स्यूटा के बीच एक जमीनी सीमा भी है, जिसको फांदकर आसानी से स्यूटा में दाखिल हुआ जा सकता है.
भौगोलिक स्थिति पर नजर डालें, तो पता चलता है कि स्यूटा पूरी तरीके से मोरक्को से से घिरा हुआ है, लेकिन यह स्पेन का एक ऑटोनॉमस शहर है. इसका इतिहास करीब 600 साल पुराना बताया जाता है. 1415 में पुर्तगाल की ओर से स्यूटा पर कब्जा किया गया था. इसके बाद 1580 में पुर्तगाल और स्पेन एक ही राजशागी के अधीन आए थे.
1640 में पुर्गताल अलग हो गया. उस वक्त स्थानी शासकों ने स्पेन के साथ रहने का फैसला किया. 1688 की संधि के बाद स्यूटा आधिकारिक रूप से स्पेन का हिस्सा बना था. यही कारण है वह अब यूरोपीय संघ का हिस्सा है. बावजूद इसके की यह वह अफ्रीका की द्वीप पर है.
मोरक्को का तर्क है कि स्यूटा उसके भू-भाग पर है और स्पेन ने इसपर कब्जा किया है. मोरक्को का कहना है कि स्पेन की इसे वापस कर देना चाहिए. वहीं, स्पेन का कहना है कि स्यूटा सदियों से उसका अभिन्न अंग है अधिकांश आबादी स्पेन के साथ रहना चाहती है ऐसे में यह शहर यरोप का हिस्सा रहेगा. इसी कारण मोरक्को और स्पेन के बीच कूटनीतिक तनाव देखने को मिलता है.
अचानक बड़ी मात्रा में इसलिए मोरक्को से लोग स्यूटा की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हाल में स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, जिसमें स्यूटा के पास समुद्र में पकड़े गए प्रवासियों को पुराने नियमों के तहत तुरंत वापस नहीं भेजा सकता है. यही कारण है कि प्रवासियों को शह मिल गई, जिससे वह यूरोप में रह सकते हैं. बता दें स्पेन के पहले के नियमों के अनुसार, बॉर्डर रिजेक्शन के तहत ऐसा किया जाता था.