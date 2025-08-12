15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, मचा सियासी बवाल, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करके रहेंगे मटन पार्टी
Advertisement
trendingNow12878039
Hindi Newsदेश

15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, मचा सियासी बवाल, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करके रहेंगे मटन पार्टी

Maharashtra: KDMC ने बड़ा फैसला लेते हुए स्वतंत्रता दिवस पर मांस की बिक्री पर पाबंदी लगा दी.  लाइसेंस प्राप्त सभी बूचड़खाने और दुकानें 14 अगस्त की मध्यरात्रि से 15 अगस्त की मध्यरात्रि तक 24 घंटे के लिए बंद रहेंगी. लेकिन इस आदेश के बाद महाराष्ट्र की सियासत गरमा गई है.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 12, 2025, 09:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, मचा सियासी बवाल, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करके रहेंगे मटन पार्टी

Maharashtra News: हाल ही में कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (KDMC) ने बड़ा फैसला लेते हुए स्वतंत्रता दिवस पर मांस की बिक्री पर पाबंदी लगा दी. केडीएमसी के इस आदेश के महारष्ट्र की सियासत गरमा गई है. विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई है. एनसीपी (SP) और शिवसेना (UBT) के नेताओं ने इसे लोगों के खाने-पीने के ऑप्शन पर हमला बताया है.

केडीएमसी की कसाईयों को चेतावनी

केडीएमसी के आदेश के मुताबिक, बकरियों, भेड़ों, मुर्गियों और बड़े जानवरों के लाइसेंस याफ्ता कसाईयों की सभी बूचड़खाने और दुकानें 14 अगस्त की मध्यरात्रि से 15 अगस्त की मध्यरात्रि तक. यानी 24 घंटे के लिए बंद रहेंगी. नगर निकाय ने चेतावनी दी है कि अगर इस दौरान किसी भी जानवर को काटा गया या उसका मांस बेचा गया तो महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1949 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

'बिक्री पर बैन, खाने पर कोई पाबंदी नहीं'

केडीएमसी की डिप्टी कमिश्नर कंचन गायकवाड़ ने कहा कि यह आदेश 1988 से हर साल नागरिक संकल्प के तहत जारी किया जाता है. इसका मकसद अमनो अमान को यकीनी बनाना और अहम राष्ट्रीय अवसरों का पालन करना है. वहीं, एडिशनल कमिश्वनर योगेश गोडसे ने साफ किया कि मटन और चिकन की बिक्री पर बैन है, लेकिन इसे खाने पर कोई पाबंदी नहीं है. उन्होंने कहा कि यह आदेश नया नहीं है और इसे गणतंत्र दिवस पर भी लागू किया गया है.

विपक्ष की 15 अगस्त को मटन पार्टी का आयोजन 

हालांकि, विपक्षी पार्टियों ने इस आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. एनसीपी (SP) विधायक जितेंद्र आव्हाड ने ऐलान किया कि वह 15 अगस्त को खाने की 'आज़ादी' का दावा करने के लिए मटन पार्टी आयोजित करेंगे. उन्होंने कहा, 'जिस दिन हमें आज़ादी मिली, उसी दिन आप हमसे अपनी पसंद का खाना खाने की आज़ादी छीन रहे हैं.' उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, 'यह तो हद हो गई. आप कौन होते हैं यह तय करने वाले कि लोग क्या और कब खाएंगे?'

'कोई क्या खाना चाहता है या क्या नहीं, यह उसका निजी मामला'

वहीं, भिवंडी से एनसीपी (SP) सांसद सुरेश म्हात्रे ने भी KDMC के इस कदम का विरोध किया और इसे पारंपरिक खान-पान की आदतों का उल्लंघन बताया. उन्होंने आगरी-कोली कम्युनिटी की सांस्कृतिक खान-पान प्रथाओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, 'दुनिया में जहां कहीं भी समुद्र है, वहां लोगों का खान-पान उनके आसपास के माहौल से मेल खाता है. कोई क्या खाना चाहता है या क्या नहीं, यह उसका निजी मामला है. यह पाबंदी उचित नहीं है.'

शिवसेना ने दिया जवाब

जबकि, कल्याण (पश्चिम) के विधायक और सत्तारूढ़ शिवसेना नेता विश्वनाथ भोईर ने KDMC के इस आदेश का बचाव करते हुए कहा, 'अगर एक दिन भी मांस खाए बिना गुजर जाए, तो क्या होगा? आम लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं. नगर निगम प्रशासन नागरिकों के हित में काम करता है.'

'हमारे प्रसाद में झींगे और मछली होती है'

शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने केडीएमसी कमिश्नर को लोगों को खुद के खाने के ऑप्शन तय करने के लिए निलंबित करने की मांग की. शिवसेना नेता ने कहा, 'स्वतंत्रता दिवस पर हम क्या खाते हैं, यह हमारा अधिकार है. हमारी आज़ादी है. वे हमें यह नहीं बता सकते कि हमें शाकाहारी खाना है या मांसाहारी. हमारे घर में नवरात्रि में भी हमारे प्रसाद में झींगे और मछली होती है, क्योंकि यह हमारी परंपरा है. यह हमारा हिंदू धर्म है. यह धर्म का मामला नहीं है, और न ही यह राष्ट्रीय हित का मामला है. महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य ठाकरे ने कमिश्नर पर सवाल उठाते हुए कहा, 'कमिश्नर कौन होता है लोगों को यह बताने वाला कि वे मांसाहारी खा सकते हैं या नहीं? हम तो मांसाहारी ज़रूर खाएंगे.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
मोहम्मद अमजद शोएब

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

MaharashtraIndependence Day

Trending news

15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
Maharashtra
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
china
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
parliament
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
Supreme Court News
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-ननदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून
Rape
पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-ननदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून
पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में नहीं लगेगी रोक, SC का बड़ा फैसला
Supreme Court
पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में नहीं लगेगी रोक, SC का बड़ा फैसला
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
Talaq-E-Hasan
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी की अहमियत खत्म? हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मची हलचल!
Aadhar Card
आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी की अहमियत खत्म? हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मची हलचल!
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
Cabinet decision
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
दक्षिण भारत से भगवान राम को लेकर फिर आया विवादित बयान, तमिल गीतकार पर बरसी बीजेपी
Lord Ram
दक्षिण भारत से भगवान राम को लेकर फिर आया विवादित बयान, तमिल गीतकार पर बरसी बीजेपी
;