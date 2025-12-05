Advertisement
पुतिन के स्टेट डिनर में शामिल होंगे ‘स्पेशल 75’, राहुल-खरगे को न्योता नहीं! इस कांग्रेसी दिग्गज को मिला निमंत्रण

Putin State Dinner list: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में आज शाम को राष्ट्रपति भवन में राजकीय भोज का आयोजन होगा. इस भोज में देश के कुल 75 दिग्गज शामिल होंगे लेकिन मजे की बात ये है कि इसमें राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खरगे का चेहरा नहीं दिखेगा. 

 

Written By  Bramh Prakash Dubey|Last Updated: Dec 05, 2025, 05:38 PM IST
पुतिन के स्टेट डिनर में शामिल होंगे ‘स्पेशल 75’, राहुल-खरगे को न्योता नहीं! इस कांग्रेसी दिग्गज को मिला निमंत्रण

Who will attend Putin State Dinner: भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में आज शाम को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू की ओर से राजकीय भोज का आयोजन होगा. राष्ट्रपति भवन में होने वाले इस भोज में शामिल होने के लिए देश की चुनिंदा 75 हस्तियों को न्योता भेजा गया है. इनमें केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री, देश के बड़े उद्योगपति और मीडिया क्षेत्र से जुड़े दिग्गज शामिल हैं. 

ये खास मेहमान होंगे भोज में शामिल

रूसी राष्ट्रपति के साथ होने वाले इस राजकीय भोज में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र शेखावत, अश्वनी वैष्णव समेत अन्य लोग मौजूद रहेंगे. 

क्या राहुल गांधी-खरगे को मिला न्योता?

मजे की बात ये है कि इस स्टेट डिनर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे या राहुल गांधी समेत कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता को निमंत्रण नहीं दिया गया है. हालांकि इस डिनर में पूर्व विदेश राज्य मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर जरूर शामिल होंगे. उन्हें बाकायदा न्योता भेजकर मोदी सरकार ने इस राजकीय भोज में बुलाया है. 

राजकीय भोज के लिए कैसे बनती है सूची

बताते चलें कि राष्ट्रपति भवन में होने वाले प्रत्येक राजकीय भोज  के लिए निमंत्रण सूची भारत सरकार की ओर से तय की जाती है. इन भोज में कौन-कौन शामिल होगा. यह पूरी तरह केंद्र सरकार का विवेकाधिकार होता है. इस संबंध में ऐसा कोई कानूनी नियम या संवैधानिक प्रावधान नहीं है. जो कहता हो कि ऐसे भोज में विपक्षी नेताओं या अन्य पार्टी प्रमुखों को अनिवार्य रूप से बुलाना ही होगा.

Putin India Visit 2025: भारत और रूस ने एक-दूसरे को क्या सौगातें दीं? इन 14 प्वाइंट से समझिए

विपक्ष के नेताओं को बुलाने की रही है परंपरा 

सूत्रों के मुताबिक, अब तक की परंपराओं के अनुसार अतिथियों को निमंत्रण देने में प्रोटोकॉल, पदक्रम और राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखा जाता रहा है. हालांकि इस तरह के समारोहों में व्यापक राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व दर्शाने के लिए विपक्ष के नेताओं को बुलाने की परंपरा रही है. फिर भी अगर भारत सरकार चाहे तो विपक्ष के कुछ नेताओं को बुलाने से परहेज कर सकती है. 

Bramh Prakash Dubey

Putin India Visit 2025

