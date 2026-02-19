Advertisement
तैयारी कर लीजिए.... अब दिल्ली-हरियाणा उत्तराखंड समेत 22 राज्यों में SIR की तैयारी, चुनाव आयोग ने दे दिया फरमान; डेट भी आई सामने!

तैयारी कर लीजिए.... अब दिल्ली-हरियाणा उत्तराखंड समेत 22 राज्यों में SIR की तैयारी, चुनाव आयोग ने दे दिया फरमान; डेट भी आई सामने!

SIR News: उत्तर प्रदेश, बंगाल, तमिलनाडु समेत देश के 12 राज्यो में एसआईआर का काम पूरा होने के बाद अब चुनाव आयोग एसआईआर के नए चरण की शुरुआत करने की तैयारी में हैं. चुनाव आयोग की ओर देश के 22 राज्यों के चुनाव अधिकारियों को शुरुआती तैयारियां पूरा करने को कहा गया है. 

 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 19, 2026, 07:42 PM IST
प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Special Intensive Revision: यूपी और पश्चिम बंगाल समेत देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित राज्यों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इन्टेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब दिल्‍ली, हर‍ियाणा और ह‍िमाचल प्रदेश समेत 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में SIR को लेकर तैयारी तेज हो गई है. जानकारी के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को SIR (Special Intensive Revision) की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं. 

अपने निर्देश में चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एसआईआर से जुड़ी अपनी सभी प्रारंभिक तैयारियों को पूरा कर लें. माना जा रहा है कि अप्रैल महीने से एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत हो सकती है. 

इन राज्यों में होगा एसआईआर 

  1. आंध्र प्रदेश

  2. अरुणाचल प्रदेश

  3. चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश)

  4. दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव (केंद्र शासित प्रदेश)

  5. हरियाणा

  6. हिमाचल प्रदेश

  7. जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश)

  8. झारखंड

  9. कर्नाटक

  10. लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश)

  11. महाराष्ट्र

  12. मणिपुर

  13. मेघालय

  14. मिजोरम

  15. नागालैंड

  16. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCT of Delhi)

  17. ओडिशा

  18. पंजाब

  19. सिक्किम

  20. त्रिपुरा

  21. तेलंगाना

  22. उत्तराखंड.

सबसे पहले बिहार में हुआ एआईआर 

पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले सबसे पहले बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम किया गया. बिहार में 24 जून 2025 से 25 जुलाई 2025 तक एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा किया गया था. बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को तय समय में पूरा किया गया था और प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों पर निर्णय और पात्रता दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित ईआरओ/एईआरओ द्वारा 25 सितंबर 2025 तक पूरा किया जाना है और अंतिम जाँच के बाद, अंतिम निर्वाचक सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित की गई. 

SIR के दूसरे चरण में 12 राज्यों में मतदाता सूची का शुद्धिकरण 

बिहार के बाद देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई. उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया.  इस दौरान सभी राज्यों के वोटर्स का 2002-2004 की लिस्ट से मिलान होगा. अगर उनका या उनके वंशजों के नाम का मिलान नहीं होता है,तो उनको नोटिस जारी किया जाएगा. एसआईआर के दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश,गोवा, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात और अंडमान एवं निकोबार शामिल रहे. इन सभी राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन होने के अंतिम चरण में है. 

यह भी पढ़ें: Video: शिवाजी महाराज की जयंती पर बेकाबू हुई भीड़, शिवनेरी किले में भगदड़ जैसे हालात, कई घायल

 

क्या होता है एआआईआर 

  • एसआईआर चुनाव आयोग की ओर से की जाने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है. इसके तहत मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है. 

  • इस प्रक्रिया के दौरान 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मतदाता के तौर पर वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है. 

  • जिन लोगों की मौत हो चुकी है या वह किसी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए पलायन कर चुके हैं उनके नाम हटाए जाते हैं. 

  • मदताता सूची में नाम, पता और अन्य सभी प्रकार की गलतियों का सुधार किया जाता है. 

क्यों जरूरी माना जाता है एसआईआर? 

गौरतलब है कि देश में बढ़ते शहरीकरण और आबादी के बढ़ने के कारण बड़े पैमाने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का पलायन हुआ है. दिल्ली, यूपी और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है. आम तौर पर घुसपैठ का भी मुद्दा उठता है, इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए एसआईआर काफी जरूरी माना जाता है. 

यह भी पढ़ें: Assam Assembly Elections 2026: असम कांग्रेस में खलबली के बीच कामाख्या में प्रियंका का 'पावर विजिट', क्या संभाल पाएंगी पार्टी की डूबती नैया?

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

