पीएम मोदी के एक-एक पोस्ट की होगी खास 'सुरक्षा', मेटा ने बना लिया फुलप्रूफ प्लान; कंपनी ने सरकार को क्या बताया?

हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो को लेकर मेटा को सरकार ने नोटिस जारी किया था. मेटा के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म फेसबुक से पीएम मोदी का वीडियो कुछ देर के लिए हटा दिया गया था. बाद में मेटा ने क्लियर किया कि तकनीकी ग्लिच के कारण ये वीडियो हट गया था, जिसको थोड़े देर में सही करा लिया गया.
इस पूरे मामले पर सरकार ने सख्ती दिखाई और मेटा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. मेटा की ओर से इस मामले में जवाब दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि मेटा ने बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को बताया की भारत की सभी प्रमुख हस्तियों की पोस्ट पर अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी.
मेटा की ओर से बताया गया कि कंपनी भारत के पीएम समेत सभी प्रमुख हस्तियों के अकाउंट की अतिरिक्त निगरानी रखेगा और इसके लिए सीनियर स्तर पर समीक्षा की व्यवस्था भी करेगा. मेटा की ओर से यह जानकारी ऐसे समय पर दी गई है, जब सरकार ने मेटा के अधिकारियों को नोटिस जारी कर बुलाया है. बता दें मेटा से जुड़े अधिकारियों को प्रधानमंत्री मोदी के सेल्फी वीडियो फेसबुक से कुछ समय पर हटाए जाने के मामले में तलब किया गया था.
बताया जा रहा है कि मेटा की ओर से आईटी मंत्रालय को बताया गया है कि पीएम और सरकार से जुडे प्रमुख अकाउंट्स से पोस्ट कि गए कंटेंट की अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी. इसके साथ ही सीनियर स्तर पर उनकी समीक्षा की जाएगी.
सूत्रों के मुताबिक पीएम की फेसबुत पोस्ट के मामले पर मेटा की टीम इस हफ्ते के आखिर या फिर अगले हफ्ते की शुरुआत में सरकारी अधिकारियों से मिल सकते हैं. हालांकि, इसको लेकर कोई दिन निर्धारित नहीं किया गया है.
गौरतलब है कि नीट परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन के दौरान पीएम मोदी ने अपना वीडियो संदेश फेसबुक से था अन्य प्लेटफॉर्म पर साझा किया. इसके कुछ समय बाद फेसबुक से वीडियो डिलीट हो गया. बाद में मेटा की ओर से स्वीकार किया गया कि किसी गलती के कारण वीडियो प्लेटफॉर्म से हट गया था.
बता दें कि इस वीडियो में पीएम मोदी में छात्रों को भरोसा दिलाया था कि सरकार पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार में एंटी पेपर लीक बिल संसद में लाएागी. इस बिल पर बुधवार को लोकसभा में सहमति बन गई.