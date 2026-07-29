Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /पीएम मोदी के एक-एक पोस्ट की होगी खास सुरक्षा, मेटा ने बना लिया फुलप्रूफ प्लान; कंपनी ने सरकार को क्या बताया?

पीएम मोदी के एक-एक पोस्ट की होगी खास 'सुरक्षा', मेटा ने बना लिया फुलप्रूफ प्लान; कंपनी ने सरकार को क्या बताया?

फेसबुक से पीएम मोदी के वीडियो हटाए जाने के मामले में कंपनी के अधिकारी जल्द ही मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं. इससे पहले मेटा ने भरोसा दिलाया है कि भारत की सभी प्रमुख हस्तियों की पोस्ट पर अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 29, 2026, 11:41 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:41 PM IST
पीएम मोदी के एक-एक पोस्ट की होगी खास 'सुरक्षा', मेटा ने बना लिया फुलप्रूफ प्लान; कंपनी ने सरकार को क्या बताया?

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जब चर्चा पेपर लीक पर, तो भाषण में अंधभक्त-RSS कहा से आया? जानिए पूरी डिटेल
DNA39 min ago
2
Haryana news39 min ago
3
School Assembly News Headlines43 min ago
4
ranbir kapoor ramayan45 min ago
5
Delhi Lakshmi Yojana50 min ago