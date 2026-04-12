Advertisement
trendingNow13175930
Hindi Newsदेश16 से 18 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहें सांसद...भाजपा ने जारी किया व्हिप, क्यों दिया ये निर्देश?

16 से 18 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहें सांसद...भाजपा ने जारी किया व्हिप, क्यों दिया ये निर्देश?

Special Session: भाजपा ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों के लिए एक व्हिप जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि 16 से 18 अप्रैल तक सांसद सदन में उपस्थित रहें. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 12, 2026, 02:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

16 से 18 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहें सांसद...भाजपा ने जारी किया व्हिप, क्यों दिया ये निर्देश?

BJP: संसद में विशेष सत्र को लेकर भाजपा ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को 16 से 18 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है. इस व्हिप के जरिए भाजपा ने सभी सांसदों को निर्देश दिया है सांसद अपने सदन में पूर्ण रूप से उपस्थित रहें. इस दौरान किसी को भी कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी. ये व्हिप क्यों जारी किया गया है और इसमें क्या-क्या कहा गया है. आइए जानते हैं. 

सभी सांसदों को दिया निर्देश

लेटर में कहा गया कि लोकसभा और राज्यसभा में सभी BJP मेंबर्स को गुरुवार से शनिवार, 16 से 18 अप्रैल 2026 तक तीन लाइन का व्हिप जारी किया जा रहा है. सभी माननीय यूनियन मिनिस्टर्स और मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि वे ऊपर बताई गई तीनों तारीखों पर हाउस में मौजूद रहें. हाउस में हाजिरी जरूरी है. कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी.

विमेंस रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पर फोकस

मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि वे व्हिप का सख्ती से पालन करें और हाउस में बिना रुके हाजिरी दें. आपके सहयोग की बहुत तारीफ की जाती है. यह तब हो रहा है जब पार्लियामेंट 16 अप्रैल से तीन दिन के स्पेशल सेशन के लिए मिलने वाली है, जिसमें विमेंस रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पर फोकस होगा और सरकार इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन से जुड़े खास अमेंडमेंट की प्लानिंग कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

पीएम मोदी ने कही ये बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा और राज्यसभा में सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स को एक लेटर लिखकर उनसे महिला रिजर्वेशन बिल को लागू करने में मदद करने की रिक्वेस्ट की. उन्होंने कहा कि यह पल किसी भी पार्टी या व्यक्ति से ऊपर है. पीएम मोदी ने लेटर में लिखा, काफी सोच-विचार के बाद, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पूरे देश में उसकी असली भावना के साथ लागू करने का समय आ गया है. यह जरूरी है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव महिला रिजर्वेशन के साथ कराए जाएं. (ANI)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

BJP issues whip

Trending news

16 से 18 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहें सांसद...भाजपा ने जारी किया व्हिप
BJP issues whip
16 से 18 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहें सांसद...भाजपा ने जारी किया व्हिप
नारी शक्ति बिल पर खरगे का PM मोदी को खत: सरकार की मंशा पर उठाए बड़े सवाल, की यह मांग
Mallikarjun Kharge letter
नारी शक्ति बिल पर खरगे का PM मोदी को खत: सरकार की मंशा पर उठाए बड़े सवाल, की यह मांग
बुलडोजर चलाओ... बंगाल में 'राम राज' पर छिड़ा संग्राम,ये क्या बोल गए ममता के मंत्री
West Bengal Election 2026
बुलडोजर चलाओ... बंगाल में 'राम राज' पर छिड़ा संग्राम,ये क्या बोल गए ममता के मंत्री
'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
India Pakistan News in Hindi
'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
Nadir Shah
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक?
weather update
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक?
आंखों में मक्का-मदीना, साधु-संतों से नफरत! क्या ये पैंतरे TMC को बनाए पाएंगे विजेता?
DNA
आंखों में मक्का-मदीना, साधु-संतों से नफरत! क्या ये पैंतरे TMC को बनाए पाएंगे विजेता?
8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर बढ़ा विवाद
NCERT
8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर बढ़ा विवाद
भारत का वो गजब राज्य, जिसे कहा जाता है 'भांग कैपिटल', हजारों एकड़ में उगती है फसल
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो गजब राज्य, जिसे कहा जाता है 'भांग कैपिटल', हजारों एकड़ में उगती है फसल
ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल
viral
ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल