16 से 18 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहें सांसद...भाजपा ने जारी किया व्हिप, क्यों दिया ये निर्देश?

Special Session: भाजपा ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों के लिए एक व्हिप जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि 16 से 18 अप्रैल तक सांसद सदन में उपस्थित रहें.
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BJP: संसद में विशेष सत्र को लेकर भाजपा ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को 16 से 18 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है. इस व्हिप के जरिए भाजपा ने सभी सांसदों को निर्देश दिया है सांसद अपने सदन में पूर्ण रूप से उपस्थित रहें. इस दौरान किसी को भी कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी. ये व्हिप क्यों जारी किया गया है और इसमें क्या-क्या कहा गया है. आइए जानते हैं.
लेटर में कहा गया कि लोकसभा और राज्यसभा में सभी BJP मेंबर्स को गुरुवार से शनिवार, 16 से 18 अप्रैल 2026 तक तीन लाइन का व्हिप जारी किया जा रहा है. सभी माननीय यूनियन मिनिस्टर्स और मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि वे ऊपर बताई गई तीनों तारीखों पर हाउस में मौजूद रहें. हाउस में हाजिरी जरूरी है. कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी.
मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि वे व्हिप का सख्ती से पालन करें और हाउस में बिना रुके हाजिरी दें. आपके सहयोग की बहुत तारीफ की जाती है. यह तब हो रहा है जब पार्लियामेंट 16 अप्रैल से तीन दिन के स्पेशल सेशन के लिए मिलने वाली है, जिसमें विमेंस रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पर फोकस होगा और सरकार इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन से जुड़े खास अमेंडमेंट की प्लानिंग कर रही है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा और राज्यसभा में सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स को एक लेटर लिखकर उनसे महिला रिजर्वेशन बिल को लागू करने में मदद करने की रिक्वेस्ट की. उन्होंने कहा कि यह पल किसी भी पार्टी या व्यक्ति से ऊपर है. पीएम मोदी ने लेटर में लिखा, काफी सोच-विचार के बाद, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पूरे देश में उसकी असली भावना के साथ लागू करने का समय आ गया है. यह जरूरी है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव महिला रिजर्वेशन के साथ कराए जाएं. (ANI)
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