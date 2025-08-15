जन्माष्टमी समारोह रद्द, मदद के लिए खोल दिए दरवाजे...किश्तवाड़ में फटा बादल तो हिंदू-मुस्लिमों ने पेश की एकता-इंसानियत की मिसाल

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ के चुषोती इलाके में बादल फटने के बाद चारों तरफ भयानक तबाही मची हुई है. लेकिन इस दुखद घटना के बीच एकता और इंसानियत की एक ऐसी मिसाल सामने आई, जिसने सबका दिल जीत लिया है. जानें पूरी खबर.
राजा रहबर जमाल/ किश्तवाड़ के चुषोती इलाके में बादल फटने की भीषण त्रासदी ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया. लेकिन इस दुखद घटना के बीच डोडा जिले से हिंदू-मुस्लिम एकता और इंसानियत की ऐसी कहानी सामने आई, जिसने हर किसी का दिल छू लिया. मचैल माता यात्रा के यात्री जैसे ही इस आपदा में फंसे डोडा के लोगों ने अपने दिल और घरों के दरवाजे खोलकर उनकी मदद की.
प्राकृतिक आपदा के बाद मचैल माता यात्रा को रोकना पड़ा. कई यात्री रास्ते में फंस गए. ऐसे में डोडा के हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग एकजुट होकर आगे आए. उन्होंने अपने घरों और सामुदायिक भवनों में यात्रियों को पनाह दी. खाना, पानी और मेडिकल मदद जैसी जरूरी चीजें मुहैया कराईं.
दो घायल यात्रियों को डोडा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) में भर्ती कराया गया. दुख की बात है कि एक महिला यात्री की चोटों की वजह से मौत हो गई, जबकि दूसरे को बेहतर इलाज के लिए जीएमसी जम्मू भेजा गया. स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय रहा.
डीडीसी चेयरमैन धनंतर सिंह कोटवाल, विधायक डोडा ईस्ट मेहराज मलिक और डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने जीएमसी डोडा का दौरा किया. उन्होंने घायलों के इलाज और मेडिकल टीमों की तैयारियों का जायजा लिया. इस मुश्किल वक्त में सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष गगन शर्मा और आप प्रवक्ता फारूक डार ने भी व्यक्तिगत रूप से यात्रियों की मदद की. उन्होंने फंसे हुए लोगों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की.
इस त्रासदी ने डोडा के लोगों को एक साथ ला खड़ा किया. शोक और एकजुटता के प्रतीक के तौर पर जिले के धार्मिक संगठनों और सिविल सोसाइटी ने इस साल जनमाष्टमी का उत्सव रद्द करने का फैसला किया. यह कदम दिखाता है कि डोडा के लोग दुख की घड़ी में एक-दूसरे के साथ हैं. यह घटना भले ही दर्दनाक हो, लेकिन इसने जम्मू और कश्मीर की उस भावना को फिर से जिंदा किया, जहां लोग धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर एक-दूसरे की मदद करते हैं. डोडा की यह कहानी इंसानियत और भाईचारे की ऐसी मिसाल है, जो हर किसी को प्रेरणा देती है.
