/एस्टन मार्टिन कार की टक्कर से महिला की मौत, हैदराबाद में हैरान करने वाली घटना; सांसद का बेटा चला रहा था गाड़ी

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां पर एक एस्टन मार्टिन कार की टक्कर से 26 साल की एक महिला की मौत हो गई. आरोप है कि कार राज्यसभा सांसद लिंगमनेनी रमेश के 21 वर्षीय बेटे लिंगमनेनी संजूश की है और वही इसको चला रहे थे. लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण ये हादसा हुआ.
पूरी घटना 16 अगस्त की है. मृतका की पहचान भारती मुखी के तौर हुई है, जो सड़क पार कर रही थी. इसी दौरान वह हादसे का शिकार हो गई. मृतका मुखी इनऑर्बिट मॉल के लाइफस्टाइल कपड़ों के स्टोर में नौकरी करती थीं और 16 अगस्त को वह माधापुर इलाके में अपने काम की जगह के पास सड़क पार करते समय इस तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.
हादसे के बाद घटना वाली कार से ही मुखी को जुबली हिल्स स्थित अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मुखी की सहयोगी पूजा ने स्टोर मैनेजर अश्विन कुमार को घटना की जानकारी दी और फिर मामले की जानकारी पुलिस को गई.
शुरुआती जांच में साइबराबाद पुलिस ने कार चालक की पहचान लिंगमनेनी संजूश के तौर पर की गई है. आरोपी के पिता लिंगमनेनी रमेश बिजनेसमैन के साथ जनसेना पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं. पुलिस ने बताया कि आरोपी की अभी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. माधापुर के एसीपी सीएच श्रीधर का कहना है कि आरोपी को नोटिस भेजा गया है. ये पूरा मामला जमानती अपराध की श्रेणी में आता है इसमें अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रवाधान है.
मामले में दर्ज एफआईआर से पता चलता है कि यह हादसा उस वक्त हुआ, जब भारती और उनकी साथी पूजा रविवार को दोपहर में लंच के लिए पास के आईसीटी कोहिनूर इलाके में गई थीं. लंच के बाद जब वह वापस लौट रही थीं, तो मॉल के सामने सड़क पार करने के दौरान भारती तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गई.
इस हादसे में भारती को सिर में गहरी चोट आई, अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. एफआईआर में कहा गया कि जिस दौरान भारत को कार ने टक्कर मारी, तो वह तेज रफ्तार में थी और लापरवाही से चलाई जा रही थी. इस मामले में बीएनएस दी धारा 106(1) के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है.