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एस्टन मार्टिन कार की टक्कर से महिला की मौत, हैदराबाद में हैरान करने वाली घटना; सांसद का बेटा चला रहा था गाड़ी

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में राज्यसभा सांसद के बेटे पर लग्जरी कार से महिला को टक्कर मारने का आरोप लगा है. आरोप है कि हादसे के दौरान कार काफी तेज रफ्तार में थी और लापरवाही से चलाई जा रही थी.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 21, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 10:36 AM IST
एस्टन मार्टिन कार की टक्कर से महिला की मौत, हैदराबाद में हैरान करने वाली घटना; सांसद का बेटा चला रहा था गाड़ी
Image Credit: सांसद के बेटे पर आरोप है कि वह लापरवाही से वाहन चला रहा था. (फोटो- एक्स)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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