/चंडीगढ़ में तेज रफ्तार मर्सिडीज का कहर, क्लब के बाहर 2 युवकों को मारी टक्कर; ड्राइवर फरार

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस वायरल वीडियो और अन्य उपलब्ध सबूतों की मदद से दुर्घटना के बाद फरार हुए चालक की पहचान करने की कोशिश कर रही है. अधिकारी इस दावे की भी जांच कर रहे हैं कि दुर्घटना के समय मर्सिडीज चला रहा व्यक्ति नाबालिग था या नहीं. गाड़ी का नंबर और ड्राइवर की पहचान करने के लिए टेक्निकल प्रूफ का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि CCTV फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी की पहचान कर जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.