/चंडीगढ़ में तेज रफ्तार मर्सिडीज का कहर, क्लब के बाहर 2 युवकों को मारी टक्कर; ड्राइवर फरार

Chandigarh Accident: चंडीगढ़ के सेक्टर 26 इलाके में शनिवार ( 11 जुलाई 2026) की शाम को एक क्लब के बाहर तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने 2 युवकों को तेज टक्कर मार दी. इस हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.
सामने आई फुटेज में तेज स्पीड से चलती हुई मर्सिडीज कार 2 युवकों को टक्कर मारती हुई दिखाई दे रही है. आरोप है कि कार चलाने वाला शख्स नाबालिग था. हालांकि, पुलिस की ओर से अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों युवाक क्लब से बाहर आ रहे थे कि तभी तेज स्पीड से आती हुई मर्सिडीज ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों कई फीट दूर सड़क पर जा गिरे. तेज टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े. वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर बिना रुके गाड़ी लेकर घटनास्थल से फरार हो गया.
दुर्घटना के बाद स्थानीय निवासियों ने तुरंत घायल युवकों की मदद की और उन्हें इलाज के लिए सेक्टर 32 स्थित 'गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल' (GMCH) ले गए.
It’s not the car brand’s, it’s the Indian drivers. Over-speeding Mercedes first hit two boys and then, while reversing, rammed another person in Sector 26, Chandigarh. All this happened in broad daylight yesterday. The highest number of police deployment should be in 26 IYKWIM pic.twitter.com/OFZWGFpXzN
— Nikhil saini (@iNikhilsaini) July 12, 2026
रिपोर्ट्स के मुताबिक, घायल युवकों में से एक की हालत इस समय गंभीर है, जबकि दूसरे की हालत स्थिर बताई जा रही है.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस वायरल वीडियो और अन्य उपलब्ध सबूतों की मदद से दुर्घटना के बाद फरार हुए चालक की पहचान करने की कोशिश कर रही है. अधिकारी इस दावे की भी जांच कर रहे हैं कि दुर्घटना के समय मर्सिडीज चला रहा व्यक्ति नाबालिग था या नहीं. गाड़ी का नंबर और ड्राइवर की पहचान करने के लिए टेक्निकल प्रूफ का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि CCTV फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी की पहचान कर जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.