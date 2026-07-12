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चंडीगढ़ में तेज रफ्तार मर्सिडीज का कहर, क्लब के बाहर 2 युवकों को मारी टक्कर; ड्राइवर फरार

Mercedes Runs Over 2 Men: चंडीगढ़ में एक क्लब के बाहर तेज स्पीड से चल रही मर्सिडीज ने 2 युवकों को टक्कर मार दी. हादसे में दोनों युवकों की स्थिति गंभीर बनी है. उन्हें शहर के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 12, 2026, 09:26 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:26 PM IST
चंडीगढ़ में तेज रफ्तार मर्सिडीज का कहर, क्लब के बाहर 2 युवकों को मारी टक्कर; ड्राइवर फरार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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