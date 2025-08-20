पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज

SPG Commando Black Briefcase: प्रधानमंत्री की सुरक्षा में उनके साथ चलने वाले SPG कमांडो अपने साथ एक काला सूटकेस रखते हैं. आखिर इस काले सूटकेस में क्या होता है?

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 20, 2025, 08:11 AM IST
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज

SPG Commando : भारत में प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी SPG कमांडो यानी विशेष सुरक्षा समूह के पास होती है. यह स्पेशल फोर्स न सिर्फ पीएम बल्कि उनके परिवार और पूर्व प्रधानमंत्रियों की सिक्योरिटी का भी ख्याल रखती है. SPG कमांडो हमेशा ब्लैक सूट और काले चश्मे लगाए घूमते हैं. इसके साथ ही वे हमेशा अपने साथ एक ब्लैक सूटकेस भी लेकर घूमते हैं. आखिर ये कमांडो अपने हाथों में काले सूट क्यों लेकर घूमते हैं?  

काला ब्रीफकेस लेकर क्यों घूमते हैं SPG कमांडो? 
बता दें कि SPG हमेशा प्रधानमंत्री के साथ ब्लैक ब्रीफकेस लेकर चलते हैं. इसे खासतौर पर पीएम की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया जाता है. यह एक पोर्टेबल बुलेटप्रूफ शील्ड होता है, जिसे बैलिस्टिक शील्ड भी बोला जाता है. ये शील्ड छोटे-कैलिबर हथियारों की गोलियों को रोक सकते हैं साथ ही इसे तुरंत खोलकर सुरक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. इस शील्ड को नीचे की ओर झटका देकर आसानी से खोला जा सकता है, जिससे ये तुरंत पीएम या अन्य VIP को तुरंत सुरक्षा दे सकता है.   

ये भी पढ़ें- माता वैष्णो देवी में वापस चालू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, खराब मौसम के कारण हुई थी ठप, श्रद्धालु इन बातों का रखें ध्यान

सुरक्षा कवच है ब्रीफकेस
बता दें कि इस SPG कमांडो के सूटकेस में एक सीक्रेट पॉकेट भी होता है, जिसमें एक खास तरह की पिस्तौल रखी जाती है. इमरजेंसी अटैक में इसका इस्तेमाल किया जाता है. SPG कमांडो की ट्रेनिंग और टूल्स भी सूटकेस की तरह बिल्कुल एडवांस होती है. ये कमांडो FN SCAR राइफल, ग्लॉक 17 और 19 पिस्टल समेत FNF-2000 असॉल्ट राइफल जैसे मॉडर्न हथियारों से लैस होते हैं. इसके अलावा इनके पास नॉन स्लिप जूते, स्पेशल ग्लव्स, बुलेटप्रूफ जैकेट भी होते हैं.  

ये भी पढ़ें- 'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' पीएम मोदी ने पूछा, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने मुस्कुराकर दिया जवाब

काले चश्मे का क्या है अर्थ? 
SPG कमांडो हमेशा काले चश्मे पहनकर चलते हैं, जो न केवल उनकी नजरों को छुपाते हैं बल्कि किसी विस्फोट की चमकदार रोशनी से भी उनकी आंखों को बचाते हैं. साल 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद SPG का गठन किया गया था. इसका मकसद VIP लोगों को हर तरह के खतरे से बचाना होता है. ये हमेशा प्रधानमंत्री के करीब रहते हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि के दौरान तुरंत एक्शन लिया जा सके. 

FAQ  

SPG कमांडो के पास कौन से हथियार होते हैं?
SPG कमांडो के पास FN SCAR राइफल, ग्लॉक 17 और 19 पिस्टल समेत FNF-2000 असॉल्ट राइफल जैसे मॉडर्न हथियार होते हैं. 

काले चश्मे का क्या महत्व है? 
काले चश्मे न केवल SPG कमांडो की नजरों को छुपाते हैं, बल्कि किसी विस्फोट की चमकदार रोशनी से भी उनकी आंखों को बचाते हैं. 

SPG का गठन कब हुआ था? 
SPG का गठन 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किया गया था. 

