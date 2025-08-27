श्रीनगर एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर स्पाइसजेट ने लगाया बैन, नहीं कर पाएंगे हवाई यात्रा

Spicejet Airline: एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने स्टाफ के साथ मारपीट करने वाले एक सीनियर आर्मी ऑफिसर को 5 साल के लिए उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है. पुलिस की ओर से ऑफिसर पर 26 जुलाई 2025 को स्पाइसजेट के 4 कर्मचारियों पर हमला करने और उन्हें चोट पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. जानकारी के मुताबिक स्पाइसजेट ने आर्मी ऑफिसर को 5 साल के लिए नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया है.

आर्मी ऑफिसर पर लगा बैन

स्पाइसजैट के इस एक्शन के बाद से अब वह आर्मी ऑफिसर एयरलाइन की किसी भी नेशनल-इंटरनेशनल या नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट में बिल्कुल भी यात्रा नहीं कर पाएंगे. फिलहाल इसको लेकर स्पाइसजेट की ओर से अबतक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. स्पाइसजेट ने बताया था कि बीते 3 अगस्त 2025 को एक सीनियर आर्मी ऑफिसर ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में बोर्डिंग से कुछ समय पहले एयरलाइन के 4 ग्राउंड स्टाफ पर हमला किया था.

ये भी पढ़ें- पालघर में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल

Add Zee News as a Preferred Source

कर्मचारी की टूटी हड्डियां

एयरलाइन ने बताया कि ऑफिसर के पास 2 केबिन बैग थे, जिनका वजन कुल 16 किलोग्राम था, जो अनुमति सीमा से कुल 7 किलो दोगुना था. यात्री को इसकी जनकारी देने पर भी वह नहीं माना और बिना बोर्डिंग प्रक्रिया पूरी हुए जबरन एयरोब्रिज में प्रवेश करने लगा. यह एविएशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का उल्लंघन था. इसके बाद CISF ऑफिसर उसे वापस गेट की तरफ लाए तो यात्री तेजी से आक्रामक हो गया और उसने स्पाइसजेट के 4 ग्राउंड स्टाफ वर्कर पर हमला किया, जिसके चलते वर्कर्स को जबड़ें की चोट और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आया.

ये भी पढ़ें- अब जनता देगी जवाब... वोट चोरी के आरोप में घिरे चुनाव आयोग ने खोजा नया रास्ता, नागिरकों से मांगा जाएगा जवाब

नो फ्लाई लिस्ट के आंकड़े

मामले को लेकर जम्मू-कश्मीर की स्थानीय पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 115 के तहत मामला दर्ज किया. वहीं आर्मी ऑफिसर ने भी एयरलाइन स्टाफ के खिलाफ पुलिस में मारपीट का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने स्पाइसजेट एयरलाइन स्टाफ के खिलाफ भी FIR दर्ज की है. बता दें कि राज्यसभा में 5 अगस्त 2025 को पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में भारत ने 379 यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला है, जिनमें से 48 लोग इस साल 30 जुलाई 2025 तक इसमें शामिल किए गए.

FAQ

आर्मी ऑफिसर ने क्या किया था?

आर्मी ऑफिसर ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट के 4 ग्राउंड स्टाफ पर हमला किया, जिससे उन्हें जबड़े और रीढ़ की हड्डी में चोटें आईं.

स्पाइसजेट ने आर्मी ऑफिसर के खिलाफ क्या कार्रवाई की?

स्पाइसजेट ने आर्मी ऑफिसर को 5 साल के लिए नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिया, जिसका अर्थ है कि वह अब स्पाइसजेट की किसी भी फ्लाइट में यात्रा नहीं कर पाएंगे.

नो फ्लाई लिस्ट में कितने यात्री शामिल किए गए हैं?

पिछले 5 सालों में भारत में 379 यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया है, जिनमें से 48 लोग इस साल 30 जुलाई 2025 तक इसमें शामिल किए गए.