स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?

SpiceJet: मुंबई एयरपोर्ट पर गुरुवार उस वक्त हड़कंप मच गया जब कांडला से उड़ान भरते समय स्पाइसजेट बॉम्बार्डियर Q400 विमान का एक पहिया टूटकर रनवे पर गिर गया. हालांकि, गनीमत रही कि विमान ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से मुंबई में लैंडिंग की और इसमें सभी 75 यात्री सुरक्षित हैं.

इस हादसे के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर आपात स्थिति घोषित की गई और कुछ समय के लिए उड़ानों में रुकावट आई. बाद में रनवे साफ कर दिया गया और सामान्य संचालन शुरू कर दिया गया. विमान ने सुरक्षित लैंड किया और सभी यात्रियों को बिना किसी नुकसान के उतार लिया गया. अधिकारियों ने कहा कि इस घटना से सुरक्षा को लेकर चिंता जरूर बढ़ी है, लेकिन यात्रियों को किसी तरह का खतरा नहीं था.

एयरपोर्ट अथॉरिटी का बयान

वहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक अधिकारी ने बताया, 'कांडला एटीसी ने कुछ गिरता हुआ देखा. उड़ान के बाद, उन्होंने पायलट को इसकी जानकारी दी और एटीसी जीप को गिरी हुई चीज लाने के लिए भेजा गया.' जब एटीसी की टीम वहां पहुंची तो मेटल के छल्ले और एक पहिया जमीन पर पाया गया.

स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता ने क्या कहा?

इसके बाद मुंबई हवाई अड्डे पर दमकल और बचाव दल को हाई अलर्ट पर रखा गया. हालांकि, विमान शाम 4 बजे सुरक्षित लैंडिंग की. मुंबई हवाई अड्डे के एक अफसर ने कहा, 'हवा में गंभीर खतरे के बावजूद, विमान अपने आप ही टर्मिनल तक पहुंच गया और सभी यात्री सुरक्षित हैं.' स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता ने बताया, '12 सितंबर को कांडला से मुंबई जा रहे स्पाइसजेट Q400 विमान का एक बाहरी पहिया उड़ान भरने के बाद रनवे पर पाया गया. विमान ने मुंबई की अपनी यात्रा जारी रखी और सुरक्षित रूप से उतर गया. सुचारू लैंडिंग के बाद, विमान खुद टर्मिनल तक पहुंचा और सभी यात्री सामान्य रूप से उतर गए.'

'पहिया का गिरना एक गंभीर घटना है'

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के एक पूर्व अधिकारी ने कहा, 'पहिया का उखड़ना एक गंभीर घटना है, लेकिन चूंकि पहिया असेंबली में दो यूनिट्स होती हैं और एक (विमान से) जुड़ी हुई थी, इसलिए इससे जान बच गई.' उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन अगर एक पहिया टूट गया, तो दूसरा भी टूट सकता था.'

एक पूर्व एयरलाइन अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, 'यह एक गंभीर घटना है, और इसीलिए पायलट ने कांडला में वापस उतरने के बजाय मुंबई में उतरने का फैसला किया होगा. उन्होंने सोचा होगा कि मुंबई का रनवे लंबा है, जहां ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में उतरना बेहतर होता है.'