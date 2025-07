Video: हे भगवान पहले Air India Crash, बोइंग-एयरबस टक्कर, अब SpiceJet की फ्लाइट में आसमान में खुल गई विंडो; फिर

SpiceJet aircraft's window frame dislodges mid-air: गोवा से पुणे जा रहे SpiceJet Q400 विमान की खिड़की का फ्रेम हवा में उखड़ गया, जिससे विमान से सवार सभी यात्री दहशत में आ गए. हालांकि बाद में एयरलाइन ने अपनी सफाई में ये आश्वासन दिया कि सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा है. एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि अगले (पुणे) हवाई अड्डे पर विमान के उतरने के बाद मानक रखरखाव प्रक्रियाओं के मुताबिक टेक्निकल टीम ने विंडो फ्रेम को ठीक कर दिया गया. हालांकि, स्पाइसजेट ने सेफ्टी मैकेनिज्म से जुड़ा कोई और विवरण साझा नहीं किया. एयरलाइन ने एक बयान में कहा, 'Q400 विमान में से एक पर एक कॉस्मेटिक (आंतरिक) खिड़की का फ्रेम उड़ान के दौरान ढीला हो गया और उखड़ गया.'

एयरलाइन का बयान

स्पाइसजेट ने यह भी कहा कि अगले स्टेशन यानी डेस्टिनेशन पर फ्लाइट की लैंडिंग के फौरन बाद उस विंडो के फ्रेम को ठीक कर लिया गया. पूरी उड़ान के दौरान केबिन में दबाव सामान्य रहा और यात्रियों की सुरक्षा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा. वहीं एयरलाइन ने इसके साथ ही ये भी कहा कि कि उखड़ गया हिस्सा एक गैर-संरचनात्मक ट्रिम एलिमेंट था, जिसे छाया देने के मकसद से खिड़की पर लगाया गया था और इससे किसी भी तरह से विमान की सुरक्षा या अखंडता से समझौता नहीं हुआ. स्पाइसजेट ने कहा, 'क्यू400 विमान में खिड़कियों के कई स्तर लगे हैं, जिनमें एक मजबूत, दबाव सहने वाला बाहरी शीशा भी शामिल है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यात्रियों की सुरक्षा को कभी खतरा न हो.'

देखिए वीडियो

#SpiceJet from Goa to Pune today. The whole interior window assembly just fell off mid flight. And this flight is now supposed to take off and head to Jaipur. Wonder if it’s air worthy @ShivAroor @VishnuNDTV @DGCAIndia pic.twitter.com/x5YV3Qj2vu

— Aatish Mishra (@whatesh) July 1, 2025