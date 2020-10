साबरमती से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक सी-प्लेन सेवा शुरू करेगी SpiceJet, PM मोदी करेंगे उद्घाटन

नई दिल्लीः इंडियन एयरलाइन स्पाइसजेट (SpiceJet) ने गुजरात की राजधानी अहमाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट और केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (Statue of Unity) के बीच दो समुद्री विमान लॉन्च करने की घोषणा की है. भारत की पहली सी-प्लेन सेवा शनिवार (31 अक्टूबर) को साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच शुरू होने वाली है. सी-प्लेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे.

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे सीप्लेन

यह अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट से नर्मदा जिले में केवडिया कॉलोनी (Kevadia Colony) में स्ठित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाने वाला पहला समुद्री विमान (Seaplane) होगा. इन समुद्री विमानों का संचालन रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत राज्य में पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश से किया जा रहा है. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाने वाले इस समुद्री विमान में 12 यात्री सफर कर सकेंगे.

The one-of-a-kind seaplane that will give flight to a million dreams made its way to Kevadia (Statue of Unity) at 12.30 pm yesterday from Maldives. In the next few days it will undergo extensive trials, following which it will be all set to take off, starting October 31st, 2020. pic.twitter.com/Fkgbdp3Qdj

— Spice Shuttle (@flySpiceShuttle) October 27, 2020