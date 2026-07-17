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'सार्वजनिक जगहों पर थूकना राष्ट्रीय शौक बन गया', गंदगी पर भड़का हाईकोर्ट, कहा- दोषियों पर जुर्माना बढ़ाए BMC

Bombay High Court Spitting Fine: सड़कों पर पसरी गंदगी और लोगों की थूकने की आदत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. गुरुवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर थूकना लोगों का राष्ट्रीय शौक बन गया है. अदालत ने इस मामले में ढिलाई बरतने पर BMC को फटकार लगाते हुए जुर्माना बढ़ाने का आदेश दिया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 17, 2026, 03:24 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:26 AM IST
'सार्वजनिक जगहों पर थूकना राष्ट्रीय शौक बन गया', गंदगी पर भड़का हाईकोर्ट, कहा- दोषियों पर जुर्माना बढ़ाए BMC
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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