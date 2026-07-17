'सार्वजनिक जगहों पर थूकना राष्ट्रीय शौक बन गया', गंदगी पर भड़का हाईकोर्ट, कहा- दोषियों पर जुर्माना बढ़ाए BMC

Bombay High Court Public Littering: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ती गंदगी और खुलेआम थूकने की प्रवृत्ति पर कड़ी नाराजगी जताई है. अदालत ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर थूकना मानो देश का राष्ट्रीय शौक बन गया है.
हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की आयुक्त अश्विनी भिड़े को निर्देश दिया कि सड़कों, फुटपाथों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंके जाने के लिए संबंधित वार्ड अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए. इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगने वाले जुर्माने की राशि बढ़ाई जाए. यानी आने वाले समय में मुंबई में सार्वजनिक जगहों पर थूकना लोगों की जेब पर भारी पड़ सकता है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि जिन वार्डों में लगातार सड़कों, फुटपाथों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंका जाता है, वहां के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए.
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल इंदौर का उदाहरण देते हुए कहा कि वार्ड स्तर पर प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए शहर को साफ-सुथरा रखा जा सकता है. अदालत ने कहा कि पर्याप्त संसाधनों वाली नगर निकाय के लिए सड़कें और सार्वजनिक स्थान साफ रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते इसके लिए वास्तविक इच्छाशक्ति हो.
बीएमसी की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सखारे ने जजों को बताया कि नगर निगम पूरे शहर में बीएमसी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट (मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग), क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन उपविधियां, 2025 को सख्ती से लागू करने पर विचार कर रहा है.
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि इस समस्या से निपटने की प्राथमिक जिम्मेदारी वार्ड अधिकारियों की है. हाईकोर्ट ने बीएमसी को निर्देश दिया कि वर्ष 2025 की उपविधियों में निर्धारित दंडात्मक प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाए. अदालत ने सीसीटीवी कैमरों का प्रभावी उपयोग कर गंदगी फैलाने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए.
माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के इन निर्देशों के बाद मुंबई में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और गंदगी फैलाने के खिलाफ नगर निगम का अभियान और तेज होने की उम्मीद है. साथ ही अदालत की टिप्पणियों ने शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर वार्ड स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही पर भी नया जोर दिया है.