'सार्वजनिक जगहों पर थूकना राष्ट्रीय शौक बन गया', गंदगी पर भड़का हाईकोर्ट, कहा- दोषियों पर जुर्माना बढ़ाए BMC

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगने वाले जुर्माने की राशि बढ़ाई जाए. यानी आने वाले समय में मुंबई में सार्वजनिक जगहों पर थूकना लोगों की जेब पर भारी पड़ सकता है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि जिन वार्डों में लगातार सड़कों, फुटपाथों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंका जाता है, वहां के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए.