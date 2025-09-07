खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित 'संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसकी थीम 'गर्व से स्वदेशी' थी. इस मौके पर मांडविया ने स्वदेशी खेल उपकरण, जिम वियर और जूतों के अलग-अलग स्टॉल का दौरा किया और भारतीय निर्माताओं के गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की सराहना की.

मनसुख मांडविया ने पत्रकारों से कहा, 'हमारा घरेलू खेल उद्योग फिटनेस और खेलों को किफायती और सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. मुझे खुशी है कि पीएम मोदी ने जीएसटी कम कर दी है. स्पोर्ट्स गुड्स से जुड़े सभी व्यापारियों ने पीएम मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया है. पहले स्वदेशी जूते 2,000 रुपए में मिलते थे. अब जीएसटी 18 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत रह गई है. ऐसे में इनकी कीमत 1,650 रुपए रह गई है. अब खिलाड़ियों को कम कीमत पर जूते मिल सकेंगे. उन्हें इसके लिए 350 रुपए कम चुकाने होंगे.'

अब साइकिल पर भी 1500 रुपयों की बचत

केंद्रीय खेल मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए आगे कहा, 'नए जीएसटी रिफॉर्म के तहत अब साइकिल पर भी जीएसटी 18 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत रह गई है. इसकी कीमत 1,500 रुपए कम हो गई है. साइकिल स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का उत्तम उदाहरण है. साइकिलिंग फिटनेस का मंत्र और 'पॉल्युशन का सॉल्यूशन' भी है.'

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ेंः बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज

खेल मंत्री ने केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद

केंद्रीय मंत्री का यह दौरा हाल ही में हुए जीएसटी सुधारों की पृष्ठभूमि में हुआ है, जिसके तहत कई खेल वस्तुओं पर जीएसटी 18-12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है. स्टॉल मालिकों और ब्रांड प्रतिनिधियों ने इस राहत के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि कम दरों से उपभोक्ताओं की लागत में उल्लेखनीय कमी आई है और बिक्री में वृद्धि हुई है.

व्यापारियों को भी मिली राहत

स्वदेशी ब्रांड चलाने वाले एक व्यापारी ने कहा, 'हमें खुशी है कि स्पोर्ट्स इंडिया के जरिए सरकार सपोर्ट कर रही है. जीएसटी कम होने की वजह से उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिलेगा. कीमतों में काफी कटौती होगी.' फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने वाले इस साप्ताहिक साइकिलिंग कार्यक्रम में एथलीट्स, फिटनेस प्रेमियों और आम जनता ने बड़ी संख्या में भाग लिया.

यह भी पढ़ेंः 'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी पर BJP ने कसा तंज