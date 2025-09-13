Asia Cup 2025: 'खेल को राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को कर दिया सपोर्ट

Omar Abdullah Statement on Asia Cup Cricket 2025: एशिया क्रिकेट कप में रविवार को होने वाले मैच को लेकर बवाल जारी है. कई लोग जहां इसे पहलगाम शहीदों का अपमान बताते हुए मैच रोकने की मांग कर रहे हैं. वहीं दूसरा पक्ष खेल को राजनीति से अलग रखने की मांग कर रहा है. अब जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले को यूं ही नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता लेकिन खेलों को आदर्श रूप से राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए.

तमिलनाडु दौरे पर गई उमर अब्दुल्ला ने चेन्नई में मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारी समस्या हमेशा से द्विपक्षीय क्रिकेट मैचों से रही है. मुझे नहीं लगता कि हमें कभी बहुपक्षीय टूर्नामेंटों से कोई समस्या हुई है. इस एशिया कप 2025 मैच का ज़िक्र करते हुए, पाकिस्तान के साथ भारत की क्रिकेट नीति के संदर्भ में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय टूर्नामेंटों के बीच अंतर स्पष्ट किया.

'मुझे नहीं लगता कि बहुपक्षीय टूर्नामेंटों से कोई समस्या'

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि हमें भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मैचों से कोई समस्या थी, लेकिन एशिया कप जैसे बड़े बहुपक्षीय टूर्नामेंटों से भी नहीं. यह खेल एक टूर्नामेंट का हिस्सा है. अगर चीजें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकती हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. अक्सर, खेल राजनीति का शिकार हो जाते हैं—यह बात उपमहाद्वीप में क्रिकेट से ज़्यादा सच है.

उन्होंने आगे कहा, देश के मेरे हिस्से पर आतंकवाद का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है और हाल ही में हुए पहलगाम हमले को यूं ही नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. उमर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत में कई लोग मैच रद्द करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. बीसीसीआई ने विरोध के बावजूद इसमें भाग लेने की पुष्टि की है.

जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु की यात्रा पर आए उमर ने राजनीतिक गठबंधन, सुरक्षा उपायों और क्षेत्रीय शासन की आलोचनाओं पर बात की.

'फिल्म शूटिंग स्थल के रूप कश्मीर को विकसित करेंगे'

अब्दुल्ला ने कश्मीर को एक फिल्मांकन स्थल के रूप में सक्रिय रूप से बढ़ावा देने की भी घोषणा की. उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले महीनों में दक्षिण से कश्मीर में और अधिक फिल्मों की शूटिंग होगी. उन्होंने तमिलनाडु के निवासियों से कश्मीर आने का आग्रह किया. सीएम अब्दुल्ला ने कहा, चेन्नई और तमिलनाडु के बाकी हिस्सों से हमारे यहां पर्याप्त पर्यटक नहीं आते. हमें उम्मीद है कि आने वाले महीनों में हम देश के इस हिस्से से और अधिक फिल्मों की शूटिंग देखेंगे और अधिक लोग अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जम्मू-कश्मीर आएंगे.

यह उनकी सरकार द्वारा चुनाव के बाद पर्यटन को पुनर्जीवित करने के प्रयासों के अनुरूप है, जिसमें पहलगाम की घटना के बाद भारी गिरावट आई थी और कश्मीर पर्यटन उद्योग को हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ था.

पहलगाम आतंकी हमले के बाद की व्यवस्थाओं पर बात करते हुए उमर ने बताया, हमने अपने सभी पर्यटन स्थलों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट किया है. उनमें से कुछ अभी भी पर्यटन गतिविधियों के लिए खुले नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहें फिर से खुल गई हैं. हम सभी आवश्यक सावधानियां बरत रहे हैं.

'नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडी गठबंधन में कोई दूरी नहीं'

अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की इंडिया ब्लॉक के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई और कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया ब्लॉक के बीच कोई दूरी या किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है. हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बने रहेंगे... राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद कांग्रेस सरकार में शामिल होगी. उन्होंने डीएमके के समर्थन की प्रशंसा करते हुए कहा, यह एक बहुत अच्छा रिश्ता है. हम हमेशा डीएमके के जम्मू-कश्मीर को दिए गए समर्थन के लिए उनके आभारी रहे हैं.

उमर ने कहा कि हमने चुनाव के दौरान लोगों से जो कहा और जो जनादेश मिला, उससे हमने कोई समझौता नहीं किया है. उन्होंने कहा, "हमने किसी भी चीज़ से समझौता नहीं किया है... हम अपने इस विश्वास पर अडिग हैं कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए. हम ही थे जिन्होंने विधानसभा में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था. लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि राज्य का दर्जा बहाल क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय को राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया था.

उमर ने आप नेता और डोडा विधायक मेहराज मलिक पर जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) लगाने की घटना का भी ज़िक्र किया. जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के इस्तेमाल की निंदा करते हुए अब्दुल्ला ने कहा, "कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग निर्वाचित सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है. विधायक के आचरण को लेकर जो भी शिकायतें थीं, उनका समाधान अलग तरीके से किया जा सकता था, लेकिन विधायक को हिरासत में लेने के लिए जिस कठोर कानून का इस्तेमाल किया गया है, वह पूरी तरह से कानून का दुरुपयोग है और एक निर्वाचित प्रतिनिधि के खिलाफ बल का अत्यधिक प्रयोग है."

'विधायक मेहराज के खिलाफ कानून सही नहीं'

आप विधायक मेहराज मलिक को डोडा के डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के बाद पीएसए के तहत डोडा में हिरासत में लिया गया था. उन पर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का आरोप है. उनकी नज़रबंदी के बाद चिनाब घाटी में उनके समर्थकों में भारी विरोध और आक्रोश देखा गया.

बिहार विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग के रवैये की आलोचना करते हुए, अब्दुल्ला ने कहा, "बिहार के लिए बनाई गई विशेष व्यवस्था को लेकर चिंताएँ हैं. हालाँकि मेरा बिहार के लोगों से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि इससे बिहार के लोग बहुत असंतुष्ट हैं. चुनाव आयोग को इन आदर्शों पर खरा उतरना चाहिए और बिहार में लोगों की नाराजगी को देखते हुए देश के अन्य स्थानों पर इसे नहीं दोहराएगा."

मुख्यमंत्री बनने के बाद से अब्दुल्ला का यह पहला बड़ा दक्षिण भारत दौरा है. इस यात्रा का उद्देश्य फिल्म सहयोग और पर्यटन आदान-प्रदान के लिए संभावित समझौता ज्ञापनों सहित आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है.