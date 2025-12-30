श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई? 3 और मछुआरों को पकड़ा तो रामेश्वरम में भड़का गुस्सा!

Sri Lankan Navy arrested 3 Tamil Nadu fishermen: श्रीलंकाई नेवी ने मंगलवार सुबह तीन भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया और उनके मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर को भी जब्त कर लिया. इस कार्रवाई से तमिलनाडु के रामेश्वरम का मछुआरा समुदाय बेहद आहत और गुस्से में है. इस घटना ने एक बार फिर तमिलनाडु के मछुआरों के पाक स्ट्रेट रीजन (पाक जलडमरूमध्य क्षेत्र) में इस समुदाय द्वारा झेले जा रहे दर्द और अनसुलझे मुद्दे को सामने ला दिया है. रामेश्वरम मत्स्य विभाग के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए मछुआरों की पहचान रूबन, नागराजन और प्रभु के तौर पर हुई है. अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद ही तीनों सोमवार देर रात रामेश्वरम फिशिंग हार्बर से समुद्र में निकले थे.

मैकेनाइज्ड ट्रॉलर भी कर लिया जब्त

नेदुनथीवु (डेल्फ्ट आइलैंड) के पास पानी के पास मछली पकड़ते समय, उन्हें श्रीलंकाई नेवी की पेट्रोलिंग टीम ने रोक कर हिरासत में ले लिया था. उनके मैकेनाइज्ड ट्रॉलर को जब्त कर बाद में उत्तरी श्रीलंका में कराईनगर नेवल बेस ले जाया गया. अधिकारियों ने कहा कि सोमवार को कुल 415 फिशिंग टोकन जारी किए गए थे, जिसके बाद मछुआरे मछली पकड़ने निकले थे.

ज्यादातर नावों के मंगलवार शाम तक लौटने की उम्मीद थी. हालांकि, गिरफ्तारी की खबर तेजी से फैल गई, जिससे अपने निकटजनों की वापसी का इंतजार कर रहे परिवारों में डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया.

मछुआरा समुदाय परेशान

हाल की गिरफ्तारियों पर रामेश्वरम में मछुआरा संघ के एक नेता वी.पी. जेसु राजा ने कहा कि बार-बार हिरासत में लिए जाने से समुदाय बहुत परेशान है. उन्होंने कहा, “मछुआरों और राज्य के अधिकारियों की बार-बार अपील के बावजूद, हमारी रोजी-रोटी की चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है. भारत और श्रीलंका की सरकारों को स्थाई हल निकालने के लिए उच्च स्तरीय बातचीत करनी चाहिए.”

दो हफ्ते से भी कम समय में यह ऐसी तीसरी घटना

मछुआरों के प्रतिनिधियों के मुताबिक, दो हफ्ते से भी कम समय में यह ऐसी तीसरी घटना है. पिछले 15 दिनों में ही, इस इलाके के कम से कम 13 मछुआरों को श्रीलंकाई नेवी ने गिरफ्तार किया और तीन ट्रॉलर जब्त किए गए. पहले हिरासत में लिए गए कई लोगों को श्रीलंकाई कोर्ट द्वारा लगाए गए भारी जुर्माने भरने के बाद ही छोड़ा गया, जो आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए बेहद कष्टकारी स्थिति है.

केंद्र सरकार से मदद की अपील

जेसु राजा ने कहा, “हमारी नावें जब्त होने और बढ़ते कानूनी खर्चों की वजह से, गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है. जब भी हम समुद्र में जाते हैं, हम हमेशा डर और अनिश्चितता में जीते हैं.” उन्होंने केंद्र सरकार से तुरंत दखल देने और हिरासत में लिए गए मछुआरों और उनके जहाजों की रिहाई सुनिश्चित करने की अपील की. (इनपुट आईएएनएस से)