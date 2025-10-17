श्रीलंका की पीएम ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, उठाया मछुआरों का मुद्दा, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई

Sri Lankan PM Meets PM Modi: श्रीलंका की पीएम हरिनी अमरसुरिया ने शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने मछुआरों के मुद्दे को भी उठाया और इसे 'ऑनगोइंग' और 'सेंसेटिव' मसला बताया. साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों देशों के लोगों को रोटी-रोटी की हिफाजत करनी चाहिए.

दोनों देशों के रिश्तों पर हुई बात

अमरसूर्या ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात "बहुत अच्छी" रही और इसमें आपसी सहयोग के कई क्षेत्रों पर चर्चा हुई. उन्होंने कहा, "हमने इस बात पर चर्चा की कि हम अपने बीच स्थापित अच्छे संबंधों को कैसे बनाए रख सकते हैं. उन्होंने मुझसे मेरी भारत यात्रा और मैंने जो कुछ किया है, उसके बारे में पूछा. इसलिए यह एक अच्छी बातचीत रही."

पीएम मोदी ने दिए ये सुझाव

श्रीलंका के शिक्षा क्षेत्र में भारत के सपोर्ट को हाइलाइट करते हुए, उन्होंने कहा, "हमारे बीच पहले से ही कई सहयोग चल रहे हैं. शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत से सपोर्ट मिला है. हालांकि, हमने और अधिक संस्थागत सहयोग बनाने की संभावना पर भी चर्चा की. और उन्होंने, पीएम मोदी, मुझे यहां चल रहे शिक्षा सुधारों के बारे में कई सुझाव दिए. हमने अपनी-अपनी नीतियों पर चर्चा की."

पीएम मोदी ने क्या कहा?

इससे पहले, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें अमरसूर्या का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है, उन्होंने कहा कि उनकी चर्चा कई क्षेत्रों तक फैली हुई थी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "श्रीलंका की पीएम सुश्री हरिनी अमरसूर्या का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हुई. हमारी चर्चा में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, इनोवेशन, विकास सहयोग और हमारे मछुआरों के कल्याण सहित कई क्षेत्रों पर चर्चा हुई. नजदीकी पड़ोसी होने के नाते, हमारा सहयोग हमारे दोनों देशों की जनता और साझा क्षेत्र की भलाई के लिए बेहद अहम है."

Glad to welcome Prime Minister of Sri Lanka, Ms. Harini Amarasuriya. Our discussions covered a broad range of areas, including education, women's empowerment, innovation, development cooperation and welfare of our fishermen. As close neighbours, our cooperation holds immense… pic.twitter.com/5ARYRVl5Ts — Narendra Modi (@narendramodi) October 17, 2025

विदेश मंत्री कर चुके हैं मुलाकात

बीते गुरुवार को, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के पीएम से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "आज सुबह दिल्ली में श्रीलंका की पीएम हरिनी अमरसूर्या से मिलकर मुझे खुशी हुई. श्रीलंका को भारत के लगातार समर्थन और शिक्षा एवं क्षमता निर्माण में हमारे सहयोग को मज़बूत करने पर चर्चा हुई."

Pleased to meet PM @Dr_HariniA of Sri Lanka this morning in Delhi. Discussed India’s continued support to Sri Lanka and strengthening our cooperation in education & capacity building. pic.twitter.com/gjW48uoW0O — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 16, 2025

हिंदू कॉलेज से किया था ग्रेजुएशन

उन्होंने नई दिल्ली स्थित हिंदू कॉलेज का भी दौरा किया, जहां उन्होंने कभी पढ़ाई की थी, और छात्रों से बातचीत की. उन्होंने एएनआई को बताया, "वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है. मौजूदा छात्रों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. उन्हें देखकर मुझे बहुत उम्मीदें होती हैं,"

Sri Lankan Prime Minister Harini Amarasuriya at Hindu college in Delhi. pic.twitter.com/aLi4WPgwtO — Sidhant Sibal (@sidhant) October 16, 2025

छात्रों से राजनीति में आने की अपील

दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) में अपने संबोधन में, उन्होंने भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म को खत्म करके राजनीतिक संस्कृति को बदलने की बात कही और नागरिकों से राजनीति से विमुख न होने की गुजारिश की. "आइए राजनीति में जो हमें पसंद नहीं है उसे बदलें - कुछ राजनीतिक दलों की संस्कृतियां, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, आम नागरिकों से दूरी. आइए इसे बदलें, लेकिन राजनीति को नकारें नहीं, क्योंकि राजनीति के बिना आप दुनिया को नहीं बदल पाएंगे, और यही हमें करना है."

An honor of a lifetime Hindu college rolls out the red carpet for Sri Lankan PM Amarasuriya, who studied Sociology at the college from 1991 to 1994. https://t.co/VsTlwQAAmI pic.twitter.com/HVvvsPa9vP — Sidhant Sibal (@sidhant) October 16, 2025

डिजिटल गवर्नेंस की तारीफ

अमरसूर्या ने कहा. उन्होंने डिजिटल गवर्नेंस में भारत की तरक्की की भी सराहना की और इसे इस बात का "एक्सिलेंट एक्जामपल" बताया कि कैसे तकनीक सरकारों को ज्यादा जवाबदेह और पारदर्शी बना सकती है. उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि भारत ने ये गजब तरीके से अच्छा किया है. शासन प्रणालियों का डिजिटलाइजेशन पब्लिक सेक्टर में बदलाव ला रहा है."

(इनपुट- एएनआई)