श्रीनगर में 8वें मुहर्रम के जुलूस में हजारों शोक मनाने वाले लोग शामिल हुए. ड्रोन की कड़ी निगरानी में, पुलिस ने 8वें मुहर्रम के जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे.
जुलूस के दौरान ईरान के झंडे, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई और युद्ध में मारे गए अन्य ईरानी नेताओं की तस्वीरें लहराई गईं.
मुहर्रम के आठवें दिन इमाम हुसैन (AS) की शहादत को याद करते हुए शिया शोक मनाने वालों का हुजूम लाल चौक की सड़कों पर उमड़ पड़ा. शोक मनाने वाले काले झंडे, ईरान के झंडे और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई और इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध में मारे गए अन्य ईरानी नेताओं की तस्वीरें लेकर शहर के बीचों-बीच कर्बला की याद में और मारे गए ईरानी नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए निकले.
जुलूस निकालने की अनुमति देने से पहले जिला प्रशासन ने एक सख्त एडवाइजरी जारी की थी. स्थानीय नेताओं से कहा गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई राष्ट्र-विरोधी झंडा न लहराया जाए या नारेबाजी न हो, और किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े नेता का झंडा या तस्वीर जुलूस के दौरान न दिखाई जाए. जुलूस में काफी हद तक एडवाइजरी का पालन किया गया और शोक मनाने वालों ने सरकार को उनके समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया.
एडवाइजरी में कहा गया है,'किसी भी राष्ट्र-विरोधी या प्रशासन-विरोधी भाषण, नारेबाजी या प्रचार की अनुमति नहीं होगी. ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जाएगी जिससे सांप्रदायिक सद्भाव या विभिन्न समुदायों, धर्मों, जातियों, संस्कृतियों या क्षेत्रों के बीच भाईचारे की भावना को नुकसान पहुंचे. राज्य की सुरक्षा और संप्रभुता को कमजोर करने वाली किसी भी कार्रवाई की अनुमति नहीं दी जाएगी. राष्ट्रीय प्रतीकों और चिह्नों का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए.'
IGP कश्मीर और ज़िले के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी 8वें मुहर्रम के जुलूस में शामिल हुए. IGP बिरदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जुलूस के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और ट्रैफिक इंतजाम किए हैं. उन्होंने कहा, 'यह एक गंभीर और पवित्र अवसर है. हम इमाम हुसैन (AS) और उनके साथियों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं. उनका संदेश हमें मानवता, कर्तव्य, बलिदान और सहनशीलता सिखाता है.' जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गुरु बाज़ार से डलगेट तक जुलूस को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए थे.
श्रीनगर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) डॉ. जीवी संदीप चक्रवर्ती, जो खुद जुलूस का हिस्सा बने. उन्होंने कहा, 'इन इंतजामों में गुरु बाजार से डलगेट और इमामबाड़ा तक का पूरा पारंपरिक रास्ता शामिल है. श्रीनगर पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर जुलूस के शुरुआती पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. सुरक्षा बढ़ाने और शोक मनाने वालों के साथ-साथ आम जनता को सुविधा देने के लिए ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है.'
उन्होंने जनता और जुलूस के आयोजकों से पुलिस और ट्रैफ़िक एडवाइजरी का पालन करने और पुलिस द्वारा जारी निर्देशों (क्या करें और क्या न करें) को मानने की अपील की. शोक मनाने वालों ने भी सहयोग और समर्थन के लिए LG सिन्हा, जिला प्रशासन और पुलिस का धन्यवाद किया. आदिल नाम के एक शोक मनाने वाले ने कहा, 'हम LG, पुलिस और अन्य अधिकारियों के आभारी हैं कि उन्होंने पारंपरिक रास्ते से जुलूस निकालने की अनुमति दी. हम शांतिपूर्ण तरीके से शोक मना रहे हैं और अनुमति मिलने से पहले जारी की गई एडवाइजरी का पालन कर रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'अयातुल्ला खामेनेई हमारे धार्मिक नेता हैं और हम हमेशा उनकी तारीफ करेंगे और उन्हें याद रखेंगे. उन्होंने और ईरान ने ज़ुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है और हम सब भी धर्म या जाति की परवाह किए बिना ज़ुल्म के खिलाफ खड़े होंगे. इमाम हुसैन (AS) ने हमें यही सिखाया है कि मज़लूमों (ज़ुल्म के शिकार लोगों) का साथ दें.'
आज का जुलूस लगातार चौथा साल था जब प्रशासन ने शहर के बीच से गुज़रने वाले पारंपरिक रास्ते पर मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति दी. 90 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद शुरू होने के बाद से 2023 तक इस जुलूस पर रोक लगी हुई थी, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को जुलूस के दौरान हिंसा की आशंका थी. 2023 में, LG मनोज सिन्हा ने शिया समुदाय के अनुरोध पर कड़ी सुरक्षा के बीच मुहर्रम के आठवें दिन पारंपरिक रास्तों पर जुलूस निकालने की अनुमति दी थी.
जुलूस गुरु बाजार इलाके से शुरू हुआ, जहांगीर चौक और मौलाना आजाद रोड से होते हुए तय रास्ते से गुजरा और डलगेट पर समाप्त हुआ. अधिकारियों द्वारा किए गए कड़े सुरक्षा इंतज़ामों के बीच यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ.