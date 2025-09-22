कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले? ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किया था THE END

Srinagar News: 20 सितंबर, 2025 को डल झील में सफाई अभियान के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ. लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (एलसीएमए) को झील में एक गोले के अवशेष मिले. माना जा रहा है कि ये अवशेष 10 मई, 2025 को 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान हुई घटना से संबंधित हैं. बरामद अवशेष को आगे की जांच और विश्लेषण के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन भेजा गया. अफसरों का कहना है कि यह अवशेष पाकिस्तान की फतह-1 मिसाइल का हिस्सा है.

बताया जा रहा है कि 10 मई की सुबह झील में एक मिसाइल जैसी वस्तु गिरी थी, जिससे तेज धमाके हुए और पानी से धुआं उठने लगा. हालांकि, सुरक्षा बलों ने शुरू में कुछ मलबा बाहर निकाला था. इसी दौरान श्रीनगर में कई विस्फोटों की आवाजें भी सुनी गईं और शहर के बाहरी इलाके लासजान में भी एक संदिग्ध वस्तु भी मिली. यह घटना उस वक्त हुई जब पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के हमले के बाद भारत ने सैन्य कार्रवाई की थी, जिसे 'ऑपरेशन सिंदूर' कहा गया. इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी.

Fatah-1 मिसाइल कितना खतरनाक?

Fatah-1 मिसाइल एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे पाकिस्तान ने खुद बनाया है. अगर इसकी मारक क्षमता की बात करें तो ये 150 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है. यही कारण है कि ये मिसाइल काफी खरतनाक माना जाता है. हालांकि, इसका नया वर्जन Fatah-II और भी मजबूत है और 400 किलोमीटर तक निशाना साध सकता है.

Fatah-1 मिसाइल: आधुनिक नेविगेशन सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल टेक्नोलॉजी

लेकिन, इस मिसाइल को बनाने की लागत कम लगता है और इसका इस्तेमाल भी सस्ता है. इसमें आधुनिक नेविगेशन सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल टेक्नोलॉजी और मिसाइल डिफेंस को चकमा देने की क्षमता है. पाकिस्तान सेना का कहना है कि यह मिसाइल 10 मीटर के अंदर अपने लक्ष्य को भेद सकती है.