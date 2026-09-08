दिल्ली में आपत्ति, श्रीनगर में सम्मान: पूरा 'वंदे मातरम' बजने पर खड़ा रहा अब्दुल्ला परिवार, कांग्रेस के रुख से बिल्कुल जुदा NC का स्टैंड

एक तरफ जहां 'वंदे मातरम' के पूरे गायन पर कांग्रेस को ऐतराज है, वहीं दूसरी तरफ INDIA गठबंधन की सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलग ही रुख देखने को मिला. श्रीनगर के पहले फिल्म फेस्टिवल में पार्टी नेता उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला पूरे राष्ट्रगीत के बजने तक खड़े रहे. नए प्रोटोकॉल के तहत पूरा गीत तीन मिनट 10 सेकंड तक चला. इस दौरान अब्दुल्ला परिवार पहली कतार में खड़ा रहा. अब सोशल मीडिया पर यूजर्स कह रहे हैं कि श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस कदम से साफ हो गया है कि राष्ट्रगीत को लेकर गठबंधन के भीतर दोनों दलों की राय बिल्कुल अलग है.
गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, राष्ट्रगीत की अवधि तीन मिनट दस सेकंड की रही. इस पूरे समय अब्दुल्ला परिवार के सदस्य और वहां मौजूद सभी लोग पहली कतार में खड़े नजर आए. इसके तुरंत बाद राष्ट्रगान भी गाया गया। बिना किसी विरोध या हिचकिचाहट के पूरे गीत के सम्मान में खड़े रहने के लिए सोशल मीडिया पर कई लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के रुख की तारीफ की है.
दरअसल, कुछ ही दिन पहले दिल्ली में वंदे मातरम के पूरे गायन को लेकर विवाद गहराया था. 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान 'वंदे मातरम' के सभी छह पद गाए जा रहे थे. इस पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने नाराजगी जताई थी, जैसे ही गायक पहले दो छंदों से आगे बढ़े, उन्होंने हाथ के इशारे से गायन को बीच में ही रुकवा दिया था, इस पर खूब बवाल भी मचा था.
कांग्रेस का तर्क रहा है कि 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) ने एक प्रस्ताव पारित किया था. इसके तहत सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए गीत के केवल शुरुआती 2 पदों को ही आधिकारिक तौर पर गाने की परंपरा शुरू की गई थी. उस वक्त बीजेपी ने वीडियो जारी कर दावा किया था कि सोनिया गांधी पूरा 'वंदे मातरम' गाए जाने से असहज थीं और उन्होंने इसे बीच में रोकने का इशारा किया था, बीजेपी ने इसे स्वतंत्रता सेनानियों व राष्ट्रगीत का अपमान बताते हुए सोनिया और राहुल गांधी से सार्वजनिक माफी की मांग की थी.
श्रीनगर के इस कार्यक्रम का वीडियो सामने आने के बाद कई विश्लेषकों और पत्रकारों ने दिल्ली की सियासत पर तंज कसा. पत्रकार जफर चौधरी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जहां दिल्ली में इस बात पर माथापच्ची चल रही है कि 'वंदे मातरम' कितना गाया जाए, वहीं कश्मीर ने इसे बड़ी सादगी से सुलझा दिया 'पहले पूरा राष्ट्रगीत, फिर पूरा राष्ट्रगान, बिना किसी ड्रामे और बहस के' कई अन्य लोगों ने भी कहा कि भ्रम पूरे देश में नहीं, बल्कि सिर्फ एक खास दल के भीतर है. वैभव नाम के यूजर ने लिखा, 'यह नया कश्मीर है. दिल्ली और दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल बनेगा.' एक अन्य यूजर ज्योत्स्ना ने लिखा, 'बहुत बढ़िया.. दूसरे राज्यों को इनसे सीखना चाहिए.'
जब श्रीनगर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पूरे 'वंदे मातरम' के बजने और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं द्वारा सम्मान में खड़े रहने का वीडियो सामने आने आया तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई. कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने इस घटनाक्रम पर पार्टी का वैचारिक रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि सिर्फ शुरुआती दो पद ही गाए जाने चाहिए, उन्होंने अपने सहयोगियों से अपील की कि वे इतिहास के उस फैसले का सम्मान करें ताकि राष्ट्रगीत का सांप्रदायिकरण न हो.
वेणुगोपाल के बयान और कांग्रेस के रुख पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने सोशल मीडिया पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी. बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने ही सहयोगियों के रुख से असहज होकर राष्ट्रगीत का अपमान कर रही है.
जम्मू-कश्मीर बीजेपी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर कांग्रेस पर तंज कसा है. पोस्ट में लिखा, 'कांग्रेस के अपने सहयोगी मुस्लिम नेता गर्व से और सीना तानकर 'वंदे मातरम' का सम्मान कर रहे हैं और उसे गा रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ, खुद को मुसलमानों की स्वयंभू 'ठेकेदार' बताने वाली कांग्रेस उनका अपमान करने पर उतर आई है और 'वंदे मातरम' को मुस्लिम-विरोधी करार दे रही है.'
बीजेपी ने अपनी पोस्ट में कांग्रेस पर 3 सवाल भी दागे हैं.
आखिर आप होते कौन हैं? क्या अब आप मुसलमानों को सिखाएंगे कि क्या इस्लाम के अनुरूप है और क्या उसके खिलाफ?
क्या आप कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए पूरे समुदाय और पूरे देश के स्वाभिमान का सौदा कर देंगे?
कांग्रेस से ज्यादा मुस्लिम-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी पार्टी कोई दूसरी नहीं है, आपका यह रुख बेहद शर्मनाक है.
श्रीनगर की इस घटना ने 'वंदे मातरम' विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है. राष्ट्रीय गीत पर कांग्रेस और उसकी प्रमुख सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस विरोधाभासी कदम ने साफ कर दिया है कि INDIA गठबंधन के भीतर कई अहम मुद्दों पर अब भी वैचारिक एकरूपता की कमी है.