/एक तरफ अजान, दूसरी तरफ भजन: श्रीनगर में आतंकी धमकियों को रौंदकर निकली ऐतिहासिक जन्माष्टमी शोभायात्रा

श्रीनगर में जन्माष्टमी पर भव्य शोभायात्रा निकली. आतंकियों की धमकियों के बीच यह यात्रा कटलेश्वर मंदिर से शुरू होकर लाल चौक पर समाप्त हुई. कश्मीरी पंडितों ने इसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया. स्थानीय लोग भी साथ चले, उनका फूलों की बारिश से स्वागत हुआ. खास बात ये रही कि इस शोभायात्रा में मुस्लिम समुदाय ने भी सहयोग दिया. वे शोभायात्रा के स्वागत में खड़े रहे.
जुमे की नमाज के लिए यात्रा थोड़ी देर रुकी, इसके बाद भजन गाते हुए लोग आगे बढ़े. भगवान कृष्ण और राधा की झांकियों वाली यह रंग-बिरंगी शोभायात्रा ऐतिहासिक कटलेश्वर मंदिर से शुरू हुई और हब्बा कदल, बरबरशाह और रीगल लेन से होते हुए मशहूर लाल चौक पर समाप्त हुई. इस यात्रा के जरिए यह संदेश दिया गया कि घाटी में भाईचारा आज भी जिंदा है.
देश के अलग-अलग हिस्सों से आए कश्मीरी पंडितों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर लगभग तीन किलोमीटर लंबी इस शोभायात्रा में हिस्सा लिया. इस शानदार नजारे को देखने के लिए रास्ते में लोगों की भारी भीड़ जमा थी और माहौल भक्ति गीतों और जयकारों से गूंज रहा था. लाल चौक पर माहौल और भी जोशपूर्ण हो गया. भक्त भजन गा रहे थे, नाच रहे थे और धार्मिक नारे लगा रहे थे, साथ ही घाटी में स्थायी शांति और भाईचारे के लिए प्रार्थना भी कर रहे थे.
इस कार्यक्रम की सबसे खास बात मुस्लिम समुदाय के लोगों की भागीदारी थी. कई लोग झांकी का स्वागत करने के लिए रास्ते में और लाल चौक पर जमा हुए और पंडित भक्तों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे. शोभायात्रा को समंदर बाग के पास एक मस्जिद के निकट थोड़ी देर के लिए रोका गया, ताकि यात्रा के आगे बढ़ने से पहले जुमे की नमाज पूरी हो सके. प्रतिभागियों ने इसे कश्मीर की साझा सार्वजनिक जगहों और आपसी सम्मान की पारंपरिक संस्कृति का जीता-जागता उदाहरण बताया.
कश्मीरी पंडित नेता संदीप मावा ने कहा, 'यह आज के दिन का एक गहरा संदेश है. आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शुक्रवार भी है, जो मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है. जब हम हब्बा कदल से शोभायात्रा निकाल रहे थे, तो मस्जिद से अजान हो रही थी और हम कृष्ण भजन गा रहे थे. मुझे लगता है कि भगवान हमारे लिए यही चाहते हैं कि हम सांप्रदायिक सद्भाव से रहें और आतंकवाद के पागलपन से दूर रहें. हम आतंकवाद फैलाने वालों को बताना चाहते हैं कि कश्मीर आतंकवाद से आजादी चाहता है.' उन्होंने कहा, 'सभी कश्मीरी पंडित, मुसलमान और ईसाई आजादी और खुशी के साथ मिल-जुलकर रहना चाहते हैं.'
संदीप मावा ने बताया कि शोभायात्रा 2007 से लगातार आयोजित की जा रही है, लेकिन इस साल का जश्न खास महत्व रखता है. उन्होंने कहा, 'हम 2007 से लगातार यह जुलूस निकाल रहे हैं. यह साल थोड़ा खास है, क्योंकि हमें दो हफ्ते पहले एक धमकी भरा पत्र मिला था, लेकिन इसके बावजूद, हिंदू, मुस्लिम और सिख हर समुदाय के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया. जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे मुस्लिम भाई हमारे ठीक बगल में खड़े हैं, भाईचारे का इससे बेहतर उदाहरण शायद ही कोई हो.'
इस आयोजन ने 1990 के उस दौर की याद दिला दी, जब कश्मीरी पंडितों के पलायन से पहले पूरी घाटी में हिंदू त्योहार धूमधाम से मनाए जाते थे. तब सभी समुदायों के लोग मिलकर इन खुशियों में शामिल होते थे. आतंकियों की ताजा धमकियों के बीच इस शोभायात्रा का सफल होना यह साबित करता है कि घाटी में साथ रहने और शांति बनाए रखने की चाहत, डर और नफरत फैलाने वालों की ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत है.