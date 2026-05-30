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Hindi Newsदेशनशे के सौदागरों पर हंटर: जम्मू-कश्मीर में ड्रग तस्करों की ₹2 करोड़ की संपत्ति कुर्क, 900 से ज्यादा गिरफ्तार!

नशे के सौदागरों पर हंटर: जम्मू-कश्मीर में ड्रग तस्करों की ₹2 करोड़ की संपत्ति कुर्क, 900 से ज्यादा गिरफ्तार!

Anti Drug Drive: 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत पुलिस ने नशीले पदार्थों के तस्करों की ₹2 करोड़ की अचल संपत्तियां जब्त की हैं. पिछले 50 दिनों में 823 FIR दर्ज कर 905 तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 86 अवैध संपत्तियां ध्वस्त की गईं. साथ ही, तस्करों के ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और संदिग्ध मेडिकल दुकानों के लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 30, 2026, 01:38 PM IST
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J&K Anti Drug Drive
J&K Anti Drug Drive

J&K Anti Drug Drive: जम्मू-कश्मीर में चल रहे 'नशा मुक्त जम्मू और कश्मीर अभियान' के तहत ड्रग तस्करी और नशीले पदार्थों के नेटवर्क के खिलाफ लगातार और तेज कार्रवाई को श्रीनगर पुलिस ने और तेज कर दिया है. इसके तहत, नशीले पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों की लगभग ₹2 करोड़ की कई अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं.

पहले मामले में, पुलिस स्टेशन बेमिना ने आरोपी ड्रग पेडलर मुदासिर अहमद पीर उर्फ ​​साहिल उर्फ ​​डोगे (पिता: शरीफ-उ-दीन, निवासी: फिरदौस कॉलोनी, बेमिना, श्रीनगर) की लगभग ₹1.5 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त की.
संपत्ति जब्ती की यह कार्रवाई NDPS एक्ट की धारा 68F(1) के तहत की गई. इसके लिए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत आने वाले सक्षम प्राधिकारी SAFEMA, नई दिल्ली से पुष्टि प्राप्त की गई थी.

जम्मू-कश्मीर पुलिस की कार्रवाइयां हुई तेज

जब्त की गई संपत्तियों में फिरदौस कॉलोनी, बेमिना, श्रीनगर में स्थित एक दो-मंजिला मकान और उसके साथ 04 मरला जमीन शामिल है. जांच में पता चला कि यह संपत्ति अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार से कमाए गए पैसों से बनाई गई थी. एक अन्य कार्रवाई में, कुख्यात ड्रग पेडलर शफीक अहमद ख्वाजा (पिता: फतेह जू, निवासी: दिलदार करनाह, जिला कुपवाड़ा) का एक रिहायशी मकान और जमीन जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग ₹50 लाख है. यह संपत्ति NDPS एक्ट, 1985 की धारा 68-F के तहत जब्त की गई. यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन M.R. गंज में NDPS एक्ट की धारा 8/21-29 के तहत दर्ज FIR संख्या 10/2024 के संबंध में की गई.

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दोनों मामलों में संपत्ति जब्ती की कार्रवाई उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद की गई. यह साबित होने के बाद ही संपत्तियां जब्त की गईं कि उन्हें अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी से कमाए गए पैसों से खरीदा गया था.
जम्मू-कश्मीर पुलिस की इन तेज कार्रवाइयों का उद्देश्य ड्रग तस्करी नेटवर्क के वित्तीय ढांचे को ध्वस्त करना है. साथ ही, यह सुनिश्चित करना है कि सीमा पार से समर्थित ड्रग पेडलरों द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की पहचान की जाए और उन्हें कानून के प्रावधानों के तहत जब्त किया जाए. पिछले 50 दिनों में, अधिकारियों ने 823 FIR दर्ज की हैं और 905 नशीले पदार्थों के तस्करों और पेडलर्स को गिरफ्तार किया है. PIT-NDPS के प्रावधानों के तहत 65 तस्करों पर मामला दर्ज किया गया, जबकि नशीले पदार्थों से कमाए गए पैसे से बनाई गई 86 अवैध संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया.

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 609 वाहनों का पंजीकरण रद्द 

प्रशासन ने 117 अचल संपत्तियों को भी कुर्क किया है और नशीले पदार्थों के नेटवर्क से जुड़ी करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की है. इसके अलावा, 460 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, 22 तस्करों के पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिश की गई है, और नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े 609 वाहनों का पंजीकरण रद्द करने का प्रस्ताव दिया गया है. इस अभियान के दौरान 5,832 मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 278 दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिए गए, जबकि आठ प्रतिष्ठानों के खिलाफ FIR दर्ज की गईं.

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About the Author
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Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

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