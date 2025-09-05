'ये आतंकवादी हमला है...', हजरतबल दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी, जमकर मचा बवाल
देश

'ये आतंकवादी हमला है...', हजरतबल दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी, जमकर मचा बवाल

Hazratbal Dargah: श्रीनगर के हजरतबल दरगाह में अशोक चिह्न की पट्टिका पर पत्थरबाजी की गई. यहां पर भारी बवाल हो रहा है, इस गुस्साई भीड़ को लेकर जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. दरख़्शां अंद्राबी ने ये बयान दिया है.  

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 05, 2025, 07:16 PM IST
'ये आतंकवादी हमला है...', हजरतबल दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी, जमकर मचा बवाल

Srinagar News: देशभर में आज ईद-ए-मिलाद का जश्न मनाया जा रहा है. लोगों में खुशी का माहौल है लेकिन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बड़ा बवाल हो गया है, यहां के हजरतबल दरगाह में अशोक चिह्न की पट्टिका पर पत्थरबाजी की गई. महिलाओं ने इस पट्टिका पर जमकर पत्थर बरसाए, भीड़ पूरी तरह से बेकाबू हो गई है. इस पट्टिका को दो दिन पहले वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. दरख्शां अंद्राबी ने उद्घाटन के दौरान लगाया था. इस बवाल को लेकर जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. दरख़्शां अंद्राबी ने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को क्षतिग्रस्त करना एक आतंकवादी हमला है और हमलावर एक राजनीतिक दल के गुंडे हैं. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं. 

इसके अलावा उन्होंने कहा  इन लोगों ने पहले भी कश्मीर को बर्बाद किया और अब वे खुलेआम दरगाह शरीफ के अंदर आ गए हैं. हमारे पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे, भीड़ ने उन पर भी हमला किया. इस भीड़ ने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को क्षतिग्रस्त करके बहुत बड़ा अपराध किया है. उन्होंने दरगाह की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और उनकी पहचान होते ही उन्हें आजीवन दरगाह में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी.

 

बेकाबू हुई भीड़
इसके अलावा इस बवाल को लेकर ज़ी न्यूज से बात करते हुए बीजेपी नेता ने रविंद्र रैना ने कहा कि इस मुकद्दस दिन को किसी भी तरह की उपद्रव नहीं होनी चाहिए. अगर कहीं किसी को दिक्कत है तो वो प्रशासन से बात कर इस मसले का हल कर सकता था. वहीं बेकाबू भीड़ ने कहा कि मस्जिद के अंदर कोई भी प्रतिमा नहीं लगाई जा सकती है. वीडियो में महिलाएं भी शिलापट्ट को तोड़ती हुई नजर आ रही हैं.

 

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी.

Hazratbal Dargah

;